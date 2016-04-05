RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5036503750385039
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:44

  maxprofit написав:
  Xenon написав:по поводу зрады с Польшей

они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично)
тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)


100 % !!!


как наши руководители уговорят поляков не покупать?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Я сам удивляюсь, зарплата 120+, четко по графику. В саперном взводе за полтора года погиб всего 1 человек, и 4 ранено, и все они опять в строю. Возможно это не сильно отличается от проблем, которые могли произойти с 15 мужчинами на гражданке за тот же период.
И правила выживания простые, аккуратно вкручивай, аккуратно выкручивай, помни, что противник не дурак, и оставил лично тебе подляну. Оставь противнику головоломку.


для більшості із знайомих хто коливається між йти/нейти головний стримуючий фактор, що "я піду з розрахунком на певну посаду чи підрозділ, а в результаті відправлять штурмовиком чи в піхоту на нуль, і в мене жодних шансів". Всі бачать що нема правил гри або їх змінюють на ходу, тому й не поспішають брати one-way ticket
Letusrock
 
Повідомлень: 854
З нами з: 03.05.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5036503750385039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 123466
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 501426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 7664
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1942)
13.09.2023 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.