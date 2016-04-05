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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:44
maxprofit написав: Xenon написав:
по поводу зрады с Польшей
они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично)
тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)
100 % !!!
как наши руководители уговорят поляков не покупать?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:50
freeze написав:
Я сам удивляюсь, зарплата 120+, четко по графику. В саперном взводе за полтора года погиб всего 1 человек, и 4 ранено, и все они опять в строю. Возможно это не сильно отличается от проблем, которые могли произойти с 15 мужчинами на гражданке за тот же период.
И правила выживания простые, аккуратно вкручивай, аккуратно выкручивай, помни, что противник не дурак, и оставил лично тебе подляну. Оставь противнику головоломку.
для більшості із знайомих хто коливається між йти/нейти головний стримуючий фактор, що "я піду з розрахунком на певну посаду чи підрозділ, а в результаті відправлять штурмовиком чи в піхоту на нуль, і в мене жодних шансів". Всі бачать що нема правил гри або їх змінюють на ходу, тому й не поспішають брати one-way ticket
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Letusrock
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