они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично) тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)
100 % !!!
как наши руководители уговорят поляков не покупать?
freeze написав:Я сам удивляюсь, зарплата 120+, четко по графику. В саперном взводе за полтора года погиб всего 1 человек, и 4 ранено, и все они опять в строю. Возможно это не сильно отличается от проблем, которые могли произойти с 15 мужчинами на гражданке за тот же период. И правила выживания простые, аккуратно вкручивай, аккуратно выкручивай, помни, что противник не дурак, и оставил лично тебе подляну. Оставь противнику головоломку.
для більшості із знайомих хто коливається між йти/нейти головний стримуючий фактор, що "я піду з розрахунком на певну посаду чи підрозділ, а в результаті відправлять штурмовиком чи в піхоту на нуль, і в мене жодних шансів". Всі бачать що нема правил гри або їх змінюють на ходу, тому й не поспішають брати one-way ticket
Evgeny написав:Всм кто пишет про войну еще 2 года хочу задать вопрос. Где взять у нас человеческий ресур ? Желающих воевать уже не видно. Очередей в военкомате нет. Минобороны расширяет критерии пригодности к военной службе.
имхо затяжная война перейдёт в стадию обмена дронами. для этого большой чел.ресурс не нужен. до обеих сторон должно дойти, что 100км2 территории не стоят того, чтобы положить за них 10тыс бойцов. По линии разграничения надо будет плотненько всё заминировать. имхо рф можно задушить только санкциями. например уже сейчас там дефицит бензинов и дизеля, потому что на волне мирового дорожая нефти всё идет на экспорт.
vitaliiangel написав:имхо затяжная война перейдёт в стадию обмена дронами. для этого большой чел.ресурс не нужен. до обеих сторон должно дойти что 100км2 территории не стоят того чтобы положить за них 10тыс бойцов. По линии разграничения надо будет плотненько всё заминировать.
война дронами-ракетами через год принесет не меньше проблем.
за сентябрь кацапы выпустили уже порядка 250 шахедов, что указывает косвенно на то , что это пошли уже китайские варианты. процентов 20-25% всетаки долетает до цели.
vitaliiangel написав:имхо затяжная война перейдёт в стадию обмена дронами. для этого большой чел.ресурс не нужен. до обеих сторон должно дойти что 100км2 территории не стоят того чтобы положить за них 10тыс бойцов. По линии разграничения надо будет плотненько всё заминировать.
война дронами-ракетами через год принесет не меньше проблем.
за сентябрь кацапы выпустили уже порядка 250 шахедов, что указывает косвенно на то , что это пошли уже китайские варианты. процентов 20-25% всетаки долетает до цели.
проблемы - то что нельзя решить за деньги. Например, если закончатся м18-60, новых вы за деньги не купите (наемники из других стран это фантазии долярчика). С шахедами решается через покупку новых систем пво и самолетами ф16. То есть уже не проблема, а расходы. А где на это всё взять денег уже проблема.
Вероятно будут новые валютные ограничения, чтобы напечатав гривну, выкупить у людей всю валюту. Пока что их наоборот загоняют в валюту, разрешая покупать на 200тыс в одном банке. Что типа тормозит инфляцию. Но имхо лучше за эту валюту что в матрасах купить ПВО и технологии строительства дронов, чтобы завалить ими рф
затяжная война без должной помощи Запада перейдёт в гиперинфляцию. Или в жёстко регулируемые цены, а потом в дефицит и продуктовые карточки.
в кацапских пабликах дико подгорает за ночной прилёт по севасу
По предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь горит Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.
Жители Севастополя публикуют в соцсетях фото и видео мощных взрывов в городе (https://t.me/rusbrief/154371). Они произошли во время масштабной ракетной атаки ВСУ. (https://t.me/rusbrief/154372)По информации севастопольского губернатора Развожаева, в результате атаки в районе Килен-балки начался сильный пожар "не на гражданском объекте".
Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, — МО РФ.
Власти Севастополя призывали местных жителей не выкладывать фото и видео атаки на город со стороны ВСУ, в то же время севастопольский губернатор Развожаев снялся на фоне горящего после удара украинской армии большого десантного корабля "Минск".
Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск" повреждены в результате атаки на Севастополь, они загорелись, — росСМИ
"Ростов-на-Дону" россияне применяли для обстрелов Украины.
🔥Большой десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка "KILO" (носитель ракет "Калибр") возможно, получили серьезные повреждения, - американский OSINT-исследователь MT Anderson.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 вер, 2023 11:40, всього редагувалось 2 разів.
The New York Times: России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада и расширить производство ракет, превысив уровень до спецоперации, считают европейские и украинские официальные лица. К концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве вновь стало набирать обороты, признают американские чиновники. Россия обошла экспортный контроль США, используя свои спецслужбы и министерство обороны для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов. Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды. По словам одного высокопоставленного западного чиновника, до конфликта Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас - 200. Россия в состоянии производить два миллиона артиллерийских снарядов в год. В целом, по оценке высокопоставленного представителя министерства обороны Эстонии Кусти Салма, нынешний объем производства боеприпасов в России в семь раз превышает западный. При этом себестоимость продукции в России значительно ниже, чем на Западе, потому что Москва жертвует качеством и безопасностью. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов. В России производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около 600 долларов. Официальные лица опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для украинских граждан. Пентагон тем временем поставляет системы ПВО Patriot и уговаривает союзников поставить боеприпасы для ЗРК С-300. По словам украинских официальных лиц, усиление ракетных атак может привести к перегрузке ПВО страны, потому что Киев не располагает достаточным количеством систем. На Западе тем временем разрабатывается система предупреждения о возможном нарушении санкций. На данный момент американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерство торговли смогло использовать треть этих сообщений в своих расследованиях. Наращивание военного производства дорого обошлось экономике. Почти треть расходов теперь направлены на оборону
fox767676 написав:посыпалась сказка о "новой речи посполитой", как посыпались и предыдущие.
поляк друг пока ему выгодно. ну и сигнал тем кто считает, будто Запад за нас переживает. То что помогают спасибо, но эмпатии здесь нет.
Сьогодні, 15 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!» – написав Моравецький.
Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що виступає проти українського зерна. «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – написав він у Х (раніше Twitter).
Нагадаємо, Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.
А когда я здесь написал, что отношение поляков на уровне плинтуса, подняли вой. Всё доходит через год. Про МО, военкомов про всё. Тёрли, давили пальчиком жалобы. Писали мне, что я гниль, зрадник, предатель. Пока рогом не уткнутся сами
freeze написав:Я сам удивляюсь, зарплата 120+, четко по графику. В саперном взводе за полтора года погиб всего 1 человек, и 4 ранено, и все они опять в строю. Возможно это не сильно отличается от проблем, которые могли произойти с 15 мужчинами на гражданке за тот же период. И правила выживания простые, аккуратно вкручивай, аккуратно выкручивай, помни, что противник не дурак, и оставил лично тебе подляну. Оставь противнику головоломку.
для більшості із знайомих хто коливається між йти/нейти головний стримуючий фактор, що "я піду з розрахунком на певну посаду чи підрозділ, а в результаті відправлять штурмовиком чи в піхоту на нуль, і в мене жодних шансів". Всі бачать що нема правил гри або їх змінюють на ходу, тому й не поспішають брати one-way ticket
Тому що потрібно зрозуміти просту річ. Не кожна людина ментально, морально, психологічно, фізично тощо. може бути військовим. Так само, як військові люди, які служили все свідоме життя, здебільшого не можуть перейти на рейки цивільні після звільнення. Це не з чуток знаю. І тут звичайним абсурдом є політика всіх виловити і зробити військовими зараз, так само як, наприклад, завтра потрібно моряків, отже всіх відловлюємо і робимо моряками, будівельниками, космонавтами... До того ж, в Україні за ментальністю більше будівельників, але ніяк не військових в основній своїй масі.
beee написав:А когда я здесь написал, что отношение поляков на уровне плинтуса, подняли вой. Всё доходит через год. Про МО, военкомов про всё. Тёрли, давили пальчиком жалобы. Писали мне, что я гниль, зрадник, предатель. Пока рогом не уткнутся сами
да со всеми так, кто пишет что-то неприятное. Не переживайте