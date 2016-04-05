The New York Times: России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада и расширить производство ракет, превысив уровень до спецоперации, считают европейские и украинские официальные лица. К концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве вновь стало набирать обороты, признают американские чиновники. Россия обошла экспортный контроль США, используя свои спецслужбы и министерство обороны для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов. Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды. По словам одного высокопоставленного западного чиновника, до конфликта Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас - 200. Россия в состоянии производить два миллиона артиллерийских снарядов в год. В целом, по оценке высокопоставленного представителя министерства обороны Эстонии Кусти Салма, нынешний объем производства боеприпасов в России в семь раз превышает западный. При этом себестоимость продукции в России значительно ниже, чем на Западе, потому что Москва жертвует качеством и безопасностью. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов. В России производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около 600 долларов. Официальные лица опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для украинских граждан. Пентагон тем временем поставляет системы ПВО Patriot и уговаривает союзников поставить боеприпасы для ЗРК С-300. По словам украинских официальных лиц, усиление ракетных атак может привести к перегрузке ПВО страны, потому что Киев не располагает достаточным количеством систем. На Западе тем временем разрабатывается система предупреждения о возможном нарушении санкций. На данный момент американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерство торговли смогло использовать треть этих сообщений в своих расследованиях. Наращивание военного производства дорого обошлось экономике. Почти треть расходов теперь направлены на оборону