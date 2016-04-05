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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 вер, 2023 12:06
Прораб написав:
Тому що потрібно зрозуміти просту річ. Не кожна людина ментально, морально, психологічно, фізично тощо. може бути військовим.
Так само, як військові люди, які служили все свідоме життя, здебільшого не можуть перейти на рейки цивільні після звільнення. Це не з чуток знаю.
І тут звичайним абсурдом є політика всіх виловити і зробити військовими зараз, так само як, наприклад, завтра потрібно моряків, отже всіх відловлюємо і робимо моряками, будівельниками, космонавтами...
цей конфлікт створює саме надмірна тривалість війни.
Хто на війні з 2022, той просто втомився і йому вже все рівно хто його замінить, хоч і інсультник при смерті.
так само було б якби країну наприклад охопили масові пожежі які неможна загасити роками. теж пожежники почали б просити ротацію "чому я маю гасити вогонь нон-стоп ризикуючи життям а цей що боїться вогню сидить вдома"
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Додано: Сер 13 вер, 2023 12:10
Правительство президента Индии Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18-22 сентября.
Уже опубликована новая карта Индии с территориями «исконно индийскими», но которые пока по досадному недоразумению все еще принадлежат соседним странам.
Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.
Соседи Индии выразили официальный протест. Ждем обеспокоенности от ООН, иначе картина будет не полной.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 12:43
Hotab написав:drevlyanin руслу (дно) без води треба місяць сохнути. Де стільки води зберігати.
Можна рейдовими діями на території брянської, курської, білгородської області викопати нове море і туди спрямувати воду з дніпра
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Додано: Сер 13 вер, 2023 12:53
vitaliiangel написав:
The New York Times: России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада и расширить производство ракет, превысив уровень до спецоперации, считают европейские и украинские официальные лица. К концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве вновь стало набирать обороты, признают американские чиновники. Россия обошла экспортный контроль США, используя свои спецслужбы и министерство обороны для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов. Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды. По словам одного высокопоставленного западного чиновника, до конфликта Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас - 200. Россия в состоянии производить два миллиона артиллерийских снарядов в год. В целом, по оценке высокопоставленного представителя министерства обороны Эстонии Кусти Салма, нынешний объем производства боеприпасов в России в семь раз превышает западный. При этом себестоимость продукции в России значительно ниже, чем на Западе, потому что Москва жертвует качеством и безопасностью. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов. В России производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около 600 долларов. Официальные лица опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для украинских граждан. Пентагон тем временем поставляет системы ПВО Patriot и уговаривает союзников поставить боеприпасы для ЗРК С-300. По словам украинских официальных лиц, усиление ракетных атак может привести к перегрузке ПВО страны, потому что Киев не располагает достаточным количеством систем. На Западе тем временем разрабатывается система предупреждения о возможном нарушении санкций. На данный момент американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерство торговли смогло использовать треть этих сообщений в своих расследованиях. Наращивание военного производства дорого обошлось экономике. Почти треть расходов теперь направлены на оборону
Ещё в 95/96годах когда я учился на военке наш полкан(куратор потока арты) говорил что выстрел из Д30 стоит 4куе, а с Д20 все пять. Если новые их делать. Тогда. Поэтому все замечания о том что нахрена в конце 20 века пушки времён второй мировой упирались в то, что ракета конечно точнее, но стоит миллион минимум, а вас долпайопов-математиков учат укладывать залп батареи в квадрат 25х25 хотя бы на 50% с первого раза, а пятого вы там делаете оплавленный котлован глубиной метров 10, и это за 120куе. Износ ствола из стали которая была не лучше чем при Никите, когда приняли эти гаубицы на вооружение не обсуждался, но в принципе как и когда ствол меняется в поле учили шото, хотя там большую проблему приносил затвор и казённик из той же говностали
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барабашов
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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