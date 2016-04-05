Bloomberg: Потенциальное массовое сокращение запасов нефти может стать крупнейшим с 2007 года, согласно анализу данных ОПЕК. Снижение добычи, поддерживаемое позицией Саудовской Аравии, и урезание экспорта России, может усилить инфляционное давление на уязвимую мировую экономику.



Примечательно, что цены на дизельное топливо в Европе выросли, и американские авиакомпании также предупреждают о еще более высоких ценах на перелеты. Эта ситуация может стать политически значимой для президента Джо Байдена перед выборами, особенно с учетом того, что цены на бензин в США приближаются к 4 долларам за галлон.



Тем не менее, Белый дом заявил, что не видит осложнения ситуации, к которой привели действия Саудовской Аравии. Данные за текущий квартал показывают, что 13 членов ОПЕК добывают в среднем 27,4 миллиона баррелей в день, что примерно на 1,8 миллиона меньше, чем потребительский спрос. Если ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не изменит объем добычи, неравенство спроса и предложения может почти удвоиться к концу года.



Данные ОПЕК свидетельствуют о том, что необходимо сосредоточиться на быстром сокращении запасов, при этом запасы сырой нефти в развитых странах примерно на 114 миллионов баррелей ниже их среднего показателя за 2015–2019 годы.



Для финансирования своих обширных инициатив и государственных расходов Саудовской Аравии могут потребоваться цены на нефть около 100 долларов за баррель. Королевство инвестировало в разного рода предприятия: от футуристического города Неом до найма лучших футболистов, таких как Криштиану Роналду.



В отчете ОПЕК сохранены оценки мирового спроса и предложения, а встреча назначена на 26 ноября для обсуждения будущей политики добычи. В то время как Саудовская Аравия сохраняет значительное влияние на энергетические рынки, Международное энергетическое агентство намекает на снижение доминирования из-за перехода на возобновляемые источники энергии. МЭА предполагает, что переход к возобновляемым источникам энергии может сигнализировать о начале упадка эры ископаемого топлива, ожидая пикового спроса в течение этого десятилетия.