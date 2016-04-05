The New York Times: России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада и расширить производство ракет, превысив уровень до спецоперации, считают европейские и украинские официальные лица. К концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве вновь стало набирать обороты, признают американские чиновники. Россия обошла экспортный контроль США, используя свои спецслужбы и министерство обороны для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов. Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды. По словам одного высокопоставленного западного чиновника, до конфликта Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас - 200. Россия в состоянии производить два миллиона артиллерийских снарядов в год. В целом, по оценке высокопоставленного представителя министерства обороны Эстонии Кусти Салма, нынешний объем производства боеприпасов в России в семь раз превышает западный. При этом себестоимость продукции в России значительно ниже, чем на Западе, потому что Москва жертвует качеством и безопасностью. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов. В России производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около 600 долларов. Официальные лица опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для украинских граждан. Пентагон тем временем поставляет системы ПВО Patriot и уговаривает союзников поставить боеприпасы для ЗРК С-300. По словам украинских официальных лиц, усиление ракетных атак может привести к перегрузке ПВО страны, потому что Киев не располагает достаточным количеством систем. На Западе тем временем разрабатывается система предупреждения о возможном нарушении санкций. На данный момент американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерство торговли смогло использовать треть этих сообщений в своих расследованиях. Наращивание военного производства дорого обошлось экономике. Почти треть расходов теперь направлены на оборону
Ещё в 95/96годах когда я учился на военке наш полкан(куратор потока арты) говорил что выстрел из Д30 стоит 4куе, а с Д20 все пять. Если новые их делать. Тогда. Поэтому все замечания о том что нахрена в конце 20 века пушки времён второй мировой упирались в то, что ракета конечно точнее, но стоит миллион минимум, а вас долпайопов-математиков учат укладывать залп батареи в квадрат 25х25 хотя бы на 50% с первого раза, а пятого вы там делаете оплавленный котлован глубиной метров 10, и это за 120куе. Износ ствола из стали которая была не лучше чем при Никите, когда приняли эти гаубицы на вооружение не обсуждался, но в принципе как и когда ствол меняется в поле учили шото, хотя там большую проблему приносил затвор и казённик из той же говностали
на рф стремительно дорожает дизель и бензины на картинке оптовые цены без доставки. в рознице еще на 15-20% дороже
ну и доставка хз сколько при этом экспорт растёт со стоимостью нефти. местные аналитики пишут продавать топливо на внутреннем рынке стало невыгодно к тому же рос.экономике нужна ин.валюта. конец эры стабильности? долгое время цена топлива на заправках была в районе 50руб/л вчера видел видос где дизель по 75 и даже при такой цене он в дефиците.
Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне— Ъ
"Суммарно нефтяные и ненефтяные показатели экспорта будут расти более быстрыми темпами, чем показатели импорта. Соответственно, торговый баланс в этом году составит $145 млрд - это средний уровень 2020-2021 года, нормальные цифры", - добавил представитель МЭР.
Как пишут ряд СМИ, топливный кризис уже добрался до Липецка, Татарстана и Марий Эл. В Туле на одной из заправок АИ-92 разливают по талонам, а в Чувашии на одной из частных АЗС стоимость дизельного топлива достигла 80 рублей за литр. Сегодня на отсутствие бензина на фоне резкого роста цен пожаловались также жители Тувы, сообщило (https://t.me/Tayganews/45267) издание Tayga.
«Первым почувствовали дефицит в некоторых российских областях и в оккупированном Крыму из-за того, что там рядом военные нуждаются в очень больших объемах топлива, поэтому для гражданского населения просто не хватает. А затем уже стали чувствовать везде по России, включая Дальний Восток. Поскольку нефть идет на экспорт, пусть и сокращенными объемами по сравнению с тем, что было раньше, но все равно нефтяные компании выжимают из этого все, что могут. <…>
Уже опубликованы данные, что на 47% сократились нефтегазовые доходы в российский бюджет. И это только по итогам фактически двух налогов: налог на добычу полезных ископаемых и вывозная таможенная пошлина. А там же еще другие поступления от нефтяных компаний и отчисления от прибыли в виде налогов. И прибыль тех компаний, которые обслуживают "нефтянку", и налоги на персонал нефтяных и обслуживающих их компаний. То есть доходы России снизились из-за того, что нефть невозможно продать. Только нефтяные – на 47%, а так бюджет очень сильно страдает. И страдают, кстати, российские граждане, которые видят повышение цен на АЗС или дефицит топлива»,
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 вер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel Пока не доллару за кг/литр то вытянут, не застрелятся, вон мазут 24тыщи дерева тонна, его в суперпупер ЯМЗ заливать пополам с керосином будут А розница держится в основном на недоливе(6х100 с одной 0,5 беленькой и полтос со дна добавочный имениннику!) а не на наценках, так что будут просто ныть что расход на новых кетайцах шото высоковат(15л на 1,5турбо и 20 на 2.5)
барабашов написав:vitaliiangel Пока не доллару за кг/литр то вытянут, не застрелятся, вон мазут 24тыщи дерева тонна, его в суперпупер ЯМЗ заливать пополам с керосином будут А розница держится в основном на недоливе(6х100 с одной 0,5 беленькой и полтос со дна добавочный имениннику!) а не на наценках, так что будут просто ныть что расход на новых кетайцах шото высоковат(15л на 1,5турбо и 20 на 2.5)
доллар за литр - самый простой и быстрый способ обложить население налогом на войну.
вдобавок это часть глобального кризиса
Bloomberg: Потенциальное массовое сокращение запасов нефти может стать крупнейшим с 2007 года, согласно анализу данных ОПЕК. Снижение добычи, поддерживаемое позицией Саудовской Аравии, и урезание экспорта России, может усилить инфляционное давление на уязвимую мировую экономику.
Примечательно, что цены на дизельное топливо в Европе выросли, и американские авиакомпании также предупреждают о еще более высоких ценах на перелеты. Эта ситуация может стать политически значимой для президента Джо Байдена перед выборами, особенно с учетом того, что цены на бензин в США приближаются к 4 долларам за галлон.
Тем не менее, Белый дом заявил, что не видит осложнения ситуации, к которой привели действия Саудовской Аравии. Данные за текущий квартал показывают, что 13 членов ОПЕК добывают в среднем 27,4 миллиона баррелей в день, что примерно на 1,8 миллиона меньше, чем потребительский спрос. Если ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не изменит объем добычи, неравенство спроса и предложения может почти удвоиться к концу года.
Данные ОПЕК свидетельствуют о том, что необходимо сосредоточиться на быстром сокращении запасов, при этом запасы сырой нефти в развитых странах примерно на 114 миллионов баррелей ниже их среднего показателя за 2015–2019 годы.
Для финансирования своих обширных инициатив и государственных расходов Саудовской Аравии могут потребоваться цены на нефть около 100 долларов за баррель. Королевство инвестировало в разного рода предприятия: от футуристического города Неом до найма лучших футболистов, таких как Криштиану Роналду.
В отчете ОПЕК сохранены оценки мирового спроса и предложения, а встреча назначена на 26 ноября для обсуждения будущей политики добычи. В то время как Саудовская Аравия сохраняет значительное влияние на энергетические рынки, Международное энергетическое агентство намекает на снижение доминирования из-за перехода на возобновляемые источники энергии. МЭА предполагает, что переход к возобновляемым источникам энергии может сигнализировать о начале упадка эры ископаемого топлива, ожидая пикового спроса в течение этого десятилетия.
Правительство президента Индии Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18-22 сентября. [u]Уже опубликована новая карта Индии с территориями «исконно индийскими», но которые пока по досадному недоразумению все еще принадлежат соседним странам. Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.
Цитую своє від 13 грудня 2022 на гілці buratinyo про причини війни..
fler написав: Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
Можу додати, що ми опинилися на порозі великого хаосу. Кацапня створила прецедент і завдяки недостатній рішучості одних і мовчазній підтримці інших країн може настати кінець світовому порядку.
БДК призваны спасти российскую логистику в тот момент, когда Силы обороны Украины перережут железнодорожную ветку, идущую через Токмак. После этого снабжать топливом свою армейскую группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) русские планируют через оккупированный Мариуполь, перебрасывая топливо и тяжелые грузы с помощью БДК.
К слову, именно поэтому они сейчас ведут работу над восстановлением железнодорожной ветки в мариупольском порту. Если Украина сможет перерезать артерию, идущую через Токмак (ее и так уже почти не используют, из-за приближающегося фронта), и лишит российский черноморский флот транспортных возможностей, то это, по факту, создает в своем роде A2AD зону (anti-access and area denial - зона запрета доступа) для российской логистики. А без топлива (и регулярного подвоза БК, медицинских припасов, оборудования и тд.) воевать очень сложно, мягко говоря. Роммель не даст соврать.
Прораб написав:Тому що потрібно зрозуміти просту річ. Не кожна людина ментально, морально, психологічно, фізично тощо. може бути військовим. Так само, як військові люди, які служили все свідоме життя, здебільшого не можуть перейти на рейки цивільні після звільнення. Це не з чуток знаю. І тут звичайним абсурдом є політика всіх виловити і зробити військовими зараз, так само як, наприклад, завтра потрібно моряків, отже всіх відловлюємо і робимо моряками, будівельниками, космонавтами...
цей конфлікт створює саме надмірна тривалість війни. Хто на війні з 2022, той просто втомився і йому вже все рівно хто його замінить, хоч і інсультник при смерті. так само було б якби країну наприклад охопили масові пожежі які неможна загасити роками. теж пожежники почали б просити ротацію "чому я маю гасити вогонь нон-стоп ризикуючи життям а цей що боїться вогню сидить вдома"
Так, саме так. Але це не вирішить головне питання. Це просто втрата часу та втрата людей. Плюс, на цьому чудово заробляють.
Если Вы подойдете к военкомату к 9 утра, увидите изрядную толпу у входа. Это очередь на вход. Другое дело, что людей, выглядящих боеспособными, там не большинство. Но как-то система фильтров работает, и армия пополняется.
vitaliiangel написав:местные аналитики пишут продавать топливо на внутреннем рынке стало невыгодно
Не факт, что этим аналитикам можно верить. Есть более оптимистичный для нас вариант. Т.к. российская экономика притворяется капиталистической, строить в мирное время перерабатывающие мощности, способные удовлетворить потребности военного времени, никто не будет - такая избыточность невыгодна, хоть небольшая избыточность наверняка есть. Война - штука очень энергозатратная. При подготовке к вторжению наверняка долго создавались запасы топлива за счет той небольшой избыточности. Хочется надеяться, что эти запасы начинают заканчиваться, а текущего производства не хватает. К тому же, помнится, были сообщения, что один НПЗ закрыли после того, как его достали. Неплохо бы достать еще парочку...
Hotab написав:Zebra , Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к
вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева) для поліпшення відносин з Західом... за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру")
Щось забагато - ось цитата з наукової статті:
Олександр Лавер. Втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу ... http://history.org.ua/JournALL/pro/16/2/32.pdf В Афганістані в якості військовослужбовців Радянської Армії загинуло 2.572 українці, що склало 17,09 % радянських втрат. Якщо вести мову про уродженців України, то через Афганістан пройшло 150 тис. осіб (24,19 % загального числа радянських військовослужбовців), загинуло 3.288 уродженців України (21,85 % всіх втрат), 72 пропало безвісти або потрапило в полон, поранено було 8 тис. уродженців України, з них 5 тис. осіб залишилося інвалідами. В післявоєнний час за період 1989–2003 рр. від хвороб та наслідків бойових поранень померло, за деякими даними, в два рази більше українських ветеранів Афганістану, аніж в роки афганської війни
Я орієнтуюсь по пам'ятнику загиблим в Афганістані - менше ніж 1/10 000 тодішнього населення на місто і район. Зараз уже більше як 1/1000 полеглих.
згоден з вами офіційно було озвучено :
За уточненими даними, всього у війні радянська армія втратила 14 427 осіб, КДБ — 576 осіб, МВС — 28 осіб загиблими і зниклими безвісти. Поранення і контузії отримали більше 53 тисяч осіб. Медична допомога була надана 463 тисячам військовослужбовців.
мав на увазі поранених і загиблих може трохи помилився серед моїх знайомих афганців або загиблі або поранені (деякі важко)