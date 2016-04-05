БДК призваны спасти российскую логистику в тот момент, когда Силы обороны Украины перережут железнодорожную ветку, идущую через Токмак. После этого снабжать топливом свою армейскую группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) русские планируют через оккупированный Мариуполь, перебрасывая топливо и тяжелые грузы с помощью БДК.
К слову, именно поэтому они сейчас ведут работу над восстановлением железнодорожной ветки в мариупольском порту. Если Украина сможет перерезать артерию, идущую через Токмак (ее и так уже почти не используют, из-за приближающегося фронта), и лишит российский черноморский флот транспортных возможностей, то это, по факту, создает в своем роде A2AD зону (anti-access and area denial - зона запрета доступа) для российской логистики. А без топлива (и регулярного подвоза БК, медицинских припасов, оборудования и тд.) воевать очень сложно, мягко говоря. Роммель не даст соврать.
То чим вони возять, автотранспортом? Щодо логістики морем за допомогою БДК - сумнівно. Довго завантажувати, довго везти, довго розвантажувати, за цей час може й прилетіти, не так багато й тих БДК і буде менше
Экспорт российского дизельного топлива снизился до пятимесячного минимума: Европа готовится к росту цен
Как пишет Argus, со ссылкой на данные Vortexa, если в июле поставки составляли 148,2 тыс. тонн в сутки, в августе — 139,3 тыс. тонн, а в первые одиннадцать дней сентября — 135,2 тыс. тонн.
«Это может усугубить дефицит предложения в Европе, даже несмотря на то, что ЕС и Великобритания запретили импорт российского дизельного топлива в феврале. Это может быть фактором, способствующим недавнему ценовому ралли фьючерсов на газойль с низким содержанием серы в Северо-Западной Европе, которые подорожали до $1011,75 за тонну 11 сентября», — пишет агентство.
Турция и Бразилия стали двумя крупнейшими покупателями российского дизельного топлива и газойля с тех пор, как европейский запрет на импорт вступил в силу, и забрали 44% всего российского экспорта, что позволило как прямо, так и косвенно увеличить поставки в Европу.
Кроме того, поступление российского продукта в Турцию позволило НПЗ страны ей продавать свое дизельное топливо в Европу, а более дешевый российский импорт использовать для внутренних потребителей. Сейчас турки снижают свой экспорт, так как стали меньше получать российского топлива.
В то же время Бразилия сможет опираться на поставки из США, если российские трансатлантические перевозки снизятся, замечают в Argus. Такие изменения ведут к тому, что Бразилия выберет американские объемы, доступные для поставок в Европу, в то время, когда экспорт из США сам по себе ограничен.
Наглядный пример действия закона сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, значит где-то убыло. Тут уже ничего не поделаешь.