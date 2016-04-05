Экспорт российского дизельного топлива снизился до пятимесячного минимума: Европа готовится к росту цен



Как пишет Argus, со ссылкой на данные Vortexa, если в июле поставки составляли 148,2 тыс. тонн в сутки, в августе — 139,3 тыс. тонн, а в первые одиннадцать дней сентября — 135,2 тыс. тонн.



«Это может усугубить дефицит предложения в Европе, даже несмотря на то, что ЕС и Великобритания запретили импорт российского дизельного топлива в феврале. Это может быть фактором, способствующим недавнему ценовому ралли фьючерсов на газойль с низким содержанием серы в Северо-Западной Европе, которые подорожали до $1011,75 за тонну 11 сентября», — пишет агентство.



Турция и Бразилия стали двумя крупнейшими покупателями российского дизельного топлива и газойля с тех пор, как европейский запрет на импорт вступил в силу, и забрали 44% всего российского экспорта, что позволило как прямо, так и косвенно увеличить поставки в Европу.



Кроме того, поступление российского продукта в Турцию позволило НПЗ страны ей продавать свое дизельное топливо в Европу, а более дешевый российский импорт использовать для внутренних потребителей. Сейчас турки снижают свой экспорт, так как стали меньше получать российского топлива.



В то же время Бразилия сможет опираться на поставки из США, если российские трансатлантические перевозки снизятся, замечают в Argus. Такие изменения ведут к тому, что Бразилия выберет американские объемы, доступные для поставок в Европу, в то время, когда экспорт из США сам по себе ограничен.



Наглядный пример действия закона сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, значит где-то убыло. Тут уже ничего не поделаешь.