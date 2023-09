The New York Times стверджує, що тепер РФ виготовляє вдвічі більше ракет, ніж до великої війни.

Росії нібито "вдалося подолати санкційний тиск" і тепер вона "здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну". Про це заявило видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців