То ж питання не розкрите. Залізниці в порт ще немає, - 1 бдк є, цю залізничну гілку нібито не використовують, залишається тільки автосполучення. Але, враховуючи, як в них все зав'язано на залізниці, думаю, що "майже не використовують" - це дуже перебільшено
Вже цілий тиждень мусолиться тема захисту кацапольотів покришками))), а на цій гілці ніхто про це не пише. (Хотаб недопрацьовує ). Наприклад, https://t.me/voynareal_ru/2672, детально https://t.me/fighter_bomber/13920 (деякі коментарі - вогонь). Спочатку казали, що це фейк, але виявилося, що ні. Кацапи в шоці, наші ржуть. Пишуть, що потрібно десь 2 години, щоб обкласти один літак покришками та ще дві, щоб їх зняти перед вильотом. Цікаво почути про деталі цього "ноу-хау" - як саме воно захищає літак від дронів і т.п. Хто в темі?
The New York Times стверджує, що тепер РФ виготовляє вдвічі більше ракет, ніж до великої війни. Росії нібито "вдалося подолати санкційний тиск" і тепер вона "здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну". Про це заявило видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців
fler написав:Вже цілий тиждень мусолиться тема захисту кацапольотів покришками))), а на цій гілці ніхто про це не пише. (Хотаб недопрацьовує ). Наприклад, https://t.me/voynareal_ru/2672, детально https://t.me/fighter_bomber/13920 (деякі коментарі - вогонь). Спочатку казали, що це фейк, але виявилося, що ні. Кацапи в шоці, наші ржуть. Пишуть, що потрібно десь 2 години, щоб обкласти один літак покришками та ще дві, щоб їх зняти перед вильотом. Цікаво почути про деталі цього "ноу-хау" - як саме воно захищає літак від дронів і т.п. Хто в темі?
Это до первых заморозков, потом могут быть нюансы )))))))) Отдирать покрышки будут вместе с обшивкой)))
Захід звинувачує Київ у неправильній тактиці наступу, що завадила прориву оборони росіян, — The Economist
Західні чиновники невдоволені тим, що після місяців підготовки, штабних ігр і військових навчань, Україна вирішила діяти в наступі на свій розсуд, а не за планом союзників. На думку офіцерів НАТО, Київ припустився багатьох помилок: ЗСУ довгі місяці билися за Бахмут, який не мав стратегічного значення — це дало росіянам час побудувати потужну лінію оборони на півдні. Коли наступ почався, США радили зосередитися на головному напрямку на півдні, натомість Україна розпорошила війська, щоб розтягнути росіян по фронту. При цьому найдосвідченіші бригади зі старою зброєю були збережені під Бахмутом, де досягли скромних успіхів, а недосвідчені підрозділи з новою зброєю пішли в наступ на півдні. Недосвідчені командири припустилися багато помилок і наступ загруз. У Києва не виявилося «плану Б» коли наступ застопорився. На Заході вважають, що якби Україна дотримувалася сміливіших і масштабніших атак, спочатку ЗСУ зазнали би більших втрат, але вони змогли б прорвати російські лінії і зменшити загальні втрати.
Провина лежить і на західних воєначальниках, які в плануванні не враховували велику роль дронів у сучасній війні та недооцінили потужність російської оборони. До того ж 5 тижнів навчань було недостатньо для того, щоб ЗСУ повністю опанували західний стиль війни з синхронізацією усіх видів сил.
Наразі союзники здебільшого не вірять у великий успіх ЗСУ до зими й налаштовуються на довгу боротьбу.