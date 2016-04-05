То ж питання не розкрите. Залізниці в порт ще немає, - 1 бдк є, цю залізничну гілку нібито не використовують, залишається тільки автосполучення. Але, враховуючи, як в них все зав'язано на залізниці, думаю, що "майже не використовують" - це дуже перебільшено
Вже цілий тиждень мусолиться тема захисту кацапольотів покришками))), а на цій гілці ніхто про це не пише. (Хотаб недопрацьовує ). Наприклад, https://t.me/voynareal_ru/2672, детально https://t.me/fighter_bomber/13920 (деякі коментарі - вогонь). Спочатку казали, що це фейк, але виявилося, що ні. Кацапи в шоці, наші ржуть. Пишуть, що потрібно десь 2 години, щоб обкласти один літак покришками та ще дві, щоб їх зняти перед вильотом. Цікаво почути про деталі цього "ноу-хау" - як саме воно захищає літак від дронів і т.п. Хто в темі?
The New York Times стверджує, що тепер РФ виготовляє вдвічі більше ракет, ніж до великої війни. Росії нібито "вдалося подолати санкційний тиск" і тепер вона "здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну". Про це заявило видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців
fler написав:Вже цілий тиждень мусолиться тема захисту кацапольотів покришками))), а на цій гілці ніхто про це не пише. (Хотаб недопрацьовує ). Наприклад, https://t.me/voynareal_ru/2672, детально https://t.me/fighter_bomber/13920 (деякі коментарі - вогонь). Спочатку казали, що це фейк, але виявилося, що ні. Кацапи в шоці, наші ржуть. Пишуть, що потрібно десь 2 години, щоб обкласти один літак покришками та ще дві, щоб їх зняти перед вильотом. Цікаво почути про деталі цього "ноу-хау" - як саме воно захищає літак від дронів і т.п. Хто в темі?
Это до первых заморозков, потом могут быть нюансы )))))))) Отдирать покрышки будут вместе с обшивкой)))
Захід звинувачує Київ у неправильній тактиці наступу, що завадила прориву оборони росіян, — The Economist
Західні чиновники невдоволені тим, що після місяців підготовки, штабних ігр і військових навчань, Україна вирішила діяти в наступі на свій розсуд, а не за планом союзників. На думку офіцерів НАТО, Київ припустився багатьох помилок: ЗСУ довгі місяці билися за Бахмут, який не мав стратегічного значення — це дало росіянам час побудувати потужну лінію оборони на півдні. Коли наступ почався, США радили зосередитися на головному напрямку на півдні, натомість Україна розпорошила війська, щоб розтягнути росіян по фронту. При цьому найдосвідченіші бригади зі старою зброєю були збережені під Бахмутом, де досягли скромних успіхів, а недосвідчені підрозділи з новою зброєю пішли в наступ на півдні. Недосвідчені командири припустилися багато помилок і наступ загруз. У Києва не виявилося «плану Б» коли наступ застопорився. На Заході вважають, що якби Україна дотримувалася сміливіших і масштабніших атак, спочатку ЗСУ зазнали би більших втрат, але вони змогли б прорвати російські лінії і зменшити загальні втрати.
Провина лежить і на західних воєначальниках, які в плануванні не враховували велику роль дронів у сучасній війні та недооцінили потужність російської оборони. До того ж 5 тижнів навчань було недостатньо для того, щоб ЗСУ повністю опанували західний стиль війни з синхронізацією усіх видів сил.
Наразі союзники здебільшого не вірять у великий успіх ЗСУ до зими й налаштовуються на довгу боротьбу.
Аналітик Олексій Кущ звертає увагу на популярну в Україні тему низької залученості українського населення у війну. Насправді, стверджує він, воює навіть більше чоловіків призовного віку, ніж допустимо мобілізаційними нормами. Часто стали траплятися публікації, мовляв, в Україні населення слабо інтегроване у війну, зокрема, у вигляді мобілізації. Так ось, це твердження повністю спростовується елементарним знанням статистики. До повномасштабної війни у нас було 16 млн осіб економічно активного населення віком 15-70 років за методологією МОП. Тобто діапазон із 27 до 60 років — істотно менший, майже 13 млн. Приблизно 2 млн із них — виїхали або опинилися на окупованих територіях. Залишилося 6-7 млн чоловіків, з яких 1 млн мобілізували, тобто мобілізовано приблизно 15% з тих, кого можна призвати. Вважається, що допустимий мобілізаційний резерв — 10% від чисельності чоловічого населення, і його в нас уже перевищено в півтора раза, що, до речі, впливає на можливість запуску тієї самої військової економіки (працювати банально нікому, особливо на великих підприємствах). Можна, звісно, почати призивати з 17 років, як пропонує один депутат, запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок або знизити медичні критерії до інвалідів, але демографія, на відміну від політології, наука точна. Тому прошу шановних авторів не писати дурниці про низьку залученість населення України у війну. Не варто робити висновки через заповнюваність київських ресторанів. Ресторани ніколи не пустували під час світових воєн, ні в Берліні, ні в Нью-Йорку, ні в Токіо, ні в Лондоні. Вони пустували лише в сталінській Москві, і то були винятки. Але країна набагато ширша за столичні ресторани. https://focus.ua/uk/opinions/592016-na- ... iv-u-viynu
Звичайно мобілізованими хотілося би знати терміни демобілізації, але терміни закінчення війни невідомі, тому можна щось придумувати про ухилянтів та бариг, що наживаються, якщо таке спрацьовує.
Интервью, которое глава Министерства обороны России Сергей Шойгу дал телеканалу «России-1» больше нет на сайте СМИ.
Об этом сообщает журналист Александр Жабский в своем Дзен-канале. По его данным, с сайта телеканала «Россия-1» удалили интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу. В нем, в ответ на вопрос журналиста «Победим?», который подразумевает победу России над Украиной в СВО, Шойгу разводит руками. Теперь на месте интервью находится удаленная страница.
«404. Такой страницы у нас нет, простите», — сообщение, которое теперь видят пользователи.
Это интервью, сообщает «Комсомольская правда», Шойгу дал телеканалу в среду, 13 сентября. Глава МО, если верить изданию, заявил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц наступление», — сказал министр в эфире телеканала «Россия-1». (цитата по «Комсомольской правде»). Как раз после этой реплики журналист задал вопрос, на который министр развел руками.
Глава ведомства уточнил, что в настоящее время уже идет осенняя кампания. Он также отметил, что Вооруженные силы РФ активно держат оборону на нужных направлениях.