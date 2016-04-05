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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:27
GALeon я даже фрагмент где он это сделал выше залил. всё это можно трактовать по разному, например что считать победой?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:31
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GALeon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:37
Faceless написав:Довго завантажувати, довго везти, довго розвантажувати
, за цей час може й прилетіти, не так багато й тих БДК і буде менше
не згоден...
завантаження(кріплення вантажу) і розвантаження майже те саме, що на жд
довго везти? якщо з Таганрогу до Маріуполя -то 3 години максимум (по жд 1-1.5години), тобто час не фактор впливу
Десантомісткість :
10 середніх танків і 340 осіб.
12 одиниць бронетехніки і 340 осіб.
3 середні танки, 3 САУ 2С9 «Нона-С», 5 МТ-ЛБ, 4 вантажні автомашини і 313 чол.
або:
варіант 1 — 13 середніх
(основних) танків;(завантаження 3 години)
варіант 2 — 13 БТР
;
варіант 3 — 20 вантажних автомобілів
(1 година, нехай у русні 2 години)
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:42
Faceless написав:
То ж питання не розкрите. Залізниці в порт ще немає, - 1 бдк є, цю залізничну гілку нібито не використовують, залишається тільки автосполучення. Але, враховуючи, як в них все зав'язано на залізниці, думаю, що "майже не використовують" - це дуже перебільшено
припустимо, що жд колія вціліла за 3-5 км від Маріуполя
то танки з Таганрогу морем до Маріуполя, далі розвантаження і трейлерами до жд
тобто наносити ракетні удари необхідно по причалам Таганрогу і Маріуполя (руйнувати інфраструктуру), удар по бдк був вчасно спланований і здійснений якісно
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:01
Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения сегодняшнего мощного удара по оккупированному Крыму
Об этом сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на украинский и западный источники.
Всего по заводу было выпущено 10 ракет Storm Shadow, целей достигли три из них. По данным назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, более 20 человек пострадали при атаке.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 13 вер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:04
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:06
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:26
vitaliiangel написав:
Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения сегодняшнего мощного удара по оккупированному Крыму
Об этом сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на украинский и западный источники.
Всего по заводу было выпущено 10 ракет Storm Shadow, целей достигли три из них. По данным назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, более 20 человек пострадали при атаке.
А решта 7 куди зникли ? Збити їх точно не могли.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:33
Evgeny написав: pesikot написав:
Немного мыслей
Многие форумчане пишут, не буду приводить их список, что в этой ветке слишком бравурные заявления.
Мол, много бравурных заявлений, что скоро всё закончится, Крым освободим, границы 1991 года
Не знаю, с чего они такой сделали вывод. Может перепутали форум с речами Буданова. Ну бывает
Впрочем, тебе же самые форумчане ноют, что всё плохо, надо переговоры
Но как тут не вспомнить классику
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
Человеку свойственно ошибаться, как и человеку свойственно признавать свои ошибки и делать выводы из своих ошибок. Правильные выводы, тому що, неправильные выводы из своих ошибок делать очень легко
А шо мы имеем. Много и немного одновременно
Имеем контрнаступление, понемногу отгрызаем. Можно долго об этом говорить, правильные действия или нет.
Но у нас нет стопятсот тысяч танков, нет стопятсот F-16 с полным подвесом
Чтобы, как в фильмах, "ураа", все разом пошли в наступление по всему фронту
Такого быть не может
Надо ждать, понемногу отгрызать территории, чтобы подойти на те расстояния, когда можно взять под постоянный огневой контроль логистику снабжения рашистов
Как было с Херсоном, его же не штурмовали, а тупо выносили логистику рашистов
Поэтому, тот же Токмак, даже брать не обязательно
Я надеюсь, что за 2 ближайших месяца ВСУ покажет хорошие результаты
По поводу, насколько будет долго война
В январе 2023 года я писал (Долярчик, ты тогда активно интересовался мнением форумчан), что война будет весь 2023 год и первая половина 2024 года
Увы, 2023 год, весь 2024 год и, возможно, весь 2025 год будет война
Sad but true
PS. Кто дочитал до конца - спасибо
Всм кто пишет про войну еще 2 года хочу задать вопрос.
Где взять у нас человеческий ресур ?
Желающих воевать уже не видно. Очередей в военкомате нет.
Минобороны расширяет критерии пригодности к военной службе.
Такими темпами войны скоро военкомы начнут облавы устраивать.
Кол-во бегущих через границу не снижается.
Якобы здесь пишут бравурные посты (кстати, а кто здесь такое пишет ? А то ссылаются на это многие, без конкретики), что скоро дойдём до границ 1991 - не всем это нравится
Я написал, что война продлится ещё пару лет - опять не всем нравится
Чего же вы хотите ? Вот мне интересно
Хочу заметить, что война, с разной степенью интенсивности, у нас идёт с 2014 года
И сейчас, кроме как воевать, у нас альтернативы особо и нет (можете бросать в меня тапки, можете мне писать, почему я не из окопа пишу)
Но по факту
Какие-то переговоры с РФ ? Так РФ не намерена вести какие-то переговоры. Точнее, готова вести переговоры, но на своих условиях. А это не переговоры - это капитуляция Украины
Украине прекратить боевые действия, в надежде на благосклонность РФ ? Это фантастика. РФ уже показала свою звериную сучность. И репрессии советских времён покажутся цветочками
Если у вас есть другие варианты, как не воевать следующие 2 года, то напишите
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:35
Ukrainian написав:
А решта 7 куди зникли ? Збити їх точно не могли.
Максим Иллонов испугался...
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