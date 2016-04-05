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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5042504350445045>
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:17


Немецкая точность , японское качество, американская изобретательность, швейцарское совершенство, русская некомпетентность.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:21

  Zebra написав:
  pesikot написав:Если у вас есть другие варианты, как не воевать следующие 2 года, то напишите

Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.

Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:30

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации

По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».

Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:32

По поводу войны на еще несколько лет.

Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.

То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.

А Европа одна эту войну не потянет.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:34

  vitaliiangel написав:
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации

По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».

Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».

Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:35

  Xenon написав:По поводу войны на еще несколько лет.

Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.

То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.

А Европа одна эту войну не потянет.

Ну предложи свои варианты, давай, напиши
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:43

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации

По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».

Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».

Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...

с логикой туго? одно без другого как бы не нужно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:44

  Xenon написав:По поводу войны на еще несколько лет.

Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.

То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.

А Европа одна эту войну не потянет.

Ресурс печатного станка даже не задействовался. Не все так плохо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:48

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Если у вас есть другие варианты, как не воевать следующие 2 года, то напишите

Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.

Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?

В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:51

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...

с логикой туго? одно без другого как бы не нужно.

Это у тебя с логикой туго, если проводить мобилизацию и при этом начинать раздавать бронь, то зачем такая мобилизация ?
Типа, мы мобилизируем, но раздадим бронь всем, кого хотим мобилизировать

Впрочем, всё как в РФ - движение есть, прогресса нет
pesikot
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