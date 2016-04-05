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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:17
Немецкая точность , японское качество, американская изобретательность, швейцарское совершенство, русская некомпетентность.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:21
Zebra написав: pesikot написав:
Если у вас есть другие варианты, как не воевать следующие 2 года, то напишите
Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.
Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?
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pesikot
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:30
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации
По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».
Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:32
По поводу войны на еще несколько лет.
Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.
То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.
А Европа одна эту войну не потянет.
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Xenon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:34
vitaliiangel написав:
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации
По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».
Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».
Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...
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pesikot
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:35
Xenon написав:
По поводу войны на еще несколько лет.
Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.
То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.
А Европа одна эту войну не потянет.
Ну предложи свои варианты, давай, напиши
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pesikot
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:43
pesikot написав: vitaliiangel написав:
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин указывает на признаки подготовки в России новой мобилизации
По его словам, «с августа 2023 бронь от мобилизации начали раздавать в Московской городской Думе и правительстве Москвы».
Кроме того, по данным Ступина «депутатам законодательной думы Хабаровского края в закрытом режиме раздали план работы с местной администрацией, согласно которому на 28 сентября запланировано заседание комиссии по бронированию граждан РФ, находящихся в запасе».
Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...
с логикой туго? одно без другого как бы не нужно.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:44
Xenon написав:
По поводу войны на еще несколько лет.
Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.
То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.
А Европа одна эту войну не потянет.
Ресурс печатного станка даже не задействовался. Не все так плохо.
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Zebra
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:48
pesikot написав: Zebra написав: pesikot написав:
Если у вас есть другие варианты, как не воевать следующие 2 года, то напишите
Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.
Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?
В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.
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Zebra
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:51
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Ага, так готовятся к мобилизации, что раздают бронь от мобилизации ...
с логикой туго? одно без другого как бы не нужно.
Это у тебя с логикой туго, если проводить мобилизацию и при этом начинать раздавать бронь, то зачем такая мобилизация ?
Типа, мы мобилизируем, но раздадим бронь всем, кого хотим мобилизировать
Впрочем, всё как в РФ - движение есть, прогресса нет
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pesikot
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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