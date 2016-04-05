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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:53
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.
Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?
В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.
Мелко, очень мелко
Не достойно прежнего Zebra
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:20
pesikot написав: Zebra написав: pesikot написав:
Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?
В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.
Мелко, очень мелко
Не достойно прежнего Zebra
Клоун ты дурацкий. Путин медведчука поменял на 200 азовцев. Сколько будет стоить окончание войны? Сотня-другая захваченных родственников топ-чиновников. Они быстро разберутся с бункерным, чтоб своих освободить. Воевать на фронте - это так достойно, а действовать как моссад - "мы не такие". Жены высших руководителей свободно шопятся в Парижах и Миланах, дети тусят. Российские олигархи свободно гуляют по лондонам и монакам. Легче послать сотни тысяч солдат воевать и умирать, чем тысячу агентов захватить для этот ресурс.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:25
vitaliiangel написав:
всё ещё летят
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:32
pesikot написав:
Ну предложи свои варианты, давай, напиши
Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе
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Xenon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:50
pesikot написав: Xenon написав:
По поводу войны на еще несколько лет.
Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.
То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.
А Европа одна эту войну не потянет.
Ну предложи свои варианты, давай, напиши
Есть ещё Волховский каскад подымающих воду шлюзов
Без них мацква(река) и мильён водой не напоит
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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