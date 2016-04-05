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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5043504450455046>
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:53

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Я бы написал, но на такое способен только Моссад, наши только на фронте герои.

Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?

В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.

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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:20

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Ну так напиши, к чему это вы...делывание ?

В ЕС и Великобритании жены и дети высших чинов свободно шопятся. Моссад бы уже давно бы их доставил в свои пенаты и война быстро бы закончилась.

Мелко, очень мелко
Не достойно прежнего Zebra

Перед кем я бисер мечу?
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 13 вер, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:всё ещё летят

імітатори MALD
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:32

  pesikot написав:Ну предложи свои варианты, давай, напиши


Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:50

  pesikot написав:
  Xenon написав:По поводу войны на еще несколько лет.

Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным!
А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.

То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.

А Европа одна эту войну не потянет.

Ну предложи свои варианты, давай, напиши

Есть ещё Волховский каскад подымающих воду шлюзов
Без них мацква(река) и мильён водой не напоит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:02

Это картонный дрон пропитанный воском и скрепленный резинками его производители - австралийская компании SYPAQ - называют "система точной доставки полезной нагрузки Corvo PPDS - Precision Payload Delivery System".

Как отметили (https://www.defensenews.com/naval/2023/ ... war-hacks/) в компании, дрон будет дополнительно доработан после фидбека от украинских военных, протестировавших несколько сотен таких БпЛА: "Изначально он предназначен для доставки мешка крови. Интенсивное использование украинцами дронов для более сложных миссий дало значительную обратную связь, которую компания использует для улучшения системы планирования миссий, пользовательского интерфейса и наземной станции управления для всего семейства дронов Corvo".

Corvo PPDS сложно обнаружить радарами, а в режиме полета по заданной траектории - невозможно подавить РЭБом, при этом он может преодолевать более 100 км, нести на себе + 3 кг, а также приземляться примерно в радиусе двух метров от заранее заданной точки.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:08

  Xenon написав:Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе

Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян.
У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы.
https://t.me/vert_i_call/14094
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:40

  fler написав:
  Xenon написав:Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе

Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян.
У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы.
https://t.me/vert_i_call/14094

Вже так. Штурмові дії піхоти то лише в лапках. Техніку бережуть, піхоту пішки посилають вперед по ній бє арта, далі виявлену безпілотниками арту давить наша. І і так по кругу до місячного пейзажу. А техніка лише для зміни людей на позиції і евакувації.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:43

  fler написав:Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян.
У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы.
https://t.me/vert_i_call/14094

У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік.
Інша справа, що ефективність таких дій вельми сумнівна, але понти дорожчі не тільки ща гроші, але і за чужі життя.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну да конечно. Кацапы не строят заводы бпла и ракеты не строят
beee
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