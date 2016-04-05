Xenon написав:По поводу войны на еще несколько лет.
Уже на оставшиеся 4 месяца новый министр обороны наш сказал что не хватает в бюджете почти 2 млрд. Долл для выплат ЗП военным! А в следующем году выборы в США, и там все больше подымают волну что нужно как минимум сокращать финансирование Украины.
То что победит Байден, шансов все меньше с каждым днем.
А Европа одна эту войну не потянет.
Ну предложи свои варианты, давай, напиши
Есть ещё Волховский каскад подымающих воду шлюзов Без них мацква(река) и мильён водой не напоит
Это картонный дрон пропитанный воском и скрепленный резинками его производители - австралийская компании SYPAQ - называют "система точной доставки полезной нагрузки Corvo PPDS - Precision Payload Delivery System".
Как отметили (https://www.defensenews.com/naval/2023/ ... war-hacks/) в компании, дрон будет дополнительно доработан после фидбека от украинских военных, протестировавших несколько сотен таких БпЛА: "Изначально он предназначен для доставки мешка крови. Интенсивное использование украинцами дронов для более сложных миссий дало значительную обратную связь, которую компания использует для улучшения системы планирования миссий, пользовательского интерфейса и наземной станции управления для всего семейства дронов Corvo".
Corvo PPDS сложно обнаружить радарами, а в режиме полета по заданной траектории - невозможно подавить РЭБом, при этом он может преодолевать более 100 км, нести на себе + 3 кг, а также приземляться примерно в радиусе двух метров от заранее заданной точки.
Xenon написав:Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе
Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян. У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы. https://t.me/vert_i_call/14094
Xenon написав:Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе
Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян. У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы. https://t.me/vert_i_call/14094
Вже так. Штурмові дії піхоти то лише в лапках. Техніку бережуть, піхоту пішки посилають вперед по ній бє арта, далі виявлену безпілотниками арту давить наша. І і так по кругу до місячного пейзажу. А техніка лише для зміни людей на позиції і евакувації.
fler написав:Ближе к середине октября характер боев изменится. Решающим будет противостояние артиллерии, РСЗВ, ударных БПЛА, ракет - это будет позиционная война, в которой важно перестрелять россиян. У путина делают ставку на устаревшее вооружение, и запас боеприпасов должна обеспечить КНДР. Украина имеет более современное оружие и тут тоже для нас важны боеприпасы. https://t.me/vert_i_call/14094
У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік. Інша справа, що ефективність таких дій вельми сумнівна, але понти дорожчі не тільки ща гроші, але і за чужі життя.