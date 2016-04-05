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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5043504450455046
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік.


а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу

Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
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