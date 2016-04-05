а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть