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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:03
lapay написав:
У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік.
а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:44
количество С-400 на вооружении раши, да это на всю территорию, но всеже
- Войска противовоздушной и противоракетной обороны: 96 пусковых установок (12 дивизионов) С-400 по состоянию на 2022 год
- Воздушно-космические силы Российской Федерации: 248 пусковых установок (31 дивизион, 12 полков) С-400, по состоянию на 2022 год
- Морская авиация Российской Федерации: 104 пусковых установок (13 дивизионов) С-400, по состоянию на 2022 год
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:10
Letusrock написав:
а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Найбільші в світі запаси зброї були, якраз, в рф. Виробництво в рази менше витрат, і швидко його не наростити не вийде.
Позиційну війну вони зможуть вести роками, а наступальну - ні.
Letusrock написав:
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Війна дороге задоволення, нафтових грошей вистачить тільки при цінах 60+, на російську нафту, запаси зброї інтенсивно скорочуються, при безмежному мобресурсі не підвищують граничний вік. Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
Letusrock написав:
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
Торгівельні санкції завжди можна обійти, якщо немає повної блокади, це зрозуміло. Основний санкційний удар був у вигляді заморозки державних і приватних коштів агресора. Це збільшило нашу підтримку, бо є можливість нашим донарам компенсувати свої витрати, в майбутньому.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:31
Xenon написав:
количество С-400 на вооружении раши, да это на всю территорию, но всеже
- Войска противовоздушной и противоракетной обороны: 96 пусковых установок (12 дивизионов) С-400 по состоянию на 2022 год
- Воздушно-космические силы Российской Федерации: 248 пусковых установок (31 дивизион, 12 полков) С-400, по состоянию на 2022 год
- Морская авиация Российской Федерации: 104 пусковых установок (13 дивизионов) С-400, по состоянию на 2022 год
в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр. И Москва абсолютно не защищена, а столько систем в наличии.
Да, Нибиулина теперь тоже наш агент под прикрытием, держать экономику без доступа к Свифт можно, но когда уже и она не справится подозревать что что-то не так будет поздняк.
Если ещё с поляками договориться на взаимовыгодное обеспечение продовольственной безопасности в Африке, то здравствуй северный поток 2, подрыв вроде должен был поставить на колени ЕС, но что-то пошло не так...
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:45
Letusrock написав: lapay написав:
У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік.
а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
Забули дописати головне: українець здавайся((((
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:00
somilitark написав:
Забули дописати головне: українець здавайся((((
прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває
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