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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:10
Letusrock написав:
а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Найбільші в світі запаси зброї були, якраз, в рф. Виробництво в рази менше витрат, і швидко його не наростити не вийде.
Позиційну війну вони зможуть вести роками, а наступальну - ні.
Letusrock написав:
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Війна дороге задоволення, нафтових грошей вистачить тільки при цінах 60+, на російську нафту, запаси зброї інтенсивно скорочуються, при безмежному мобресурсі не підвищують граничний вік. Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
Letusrock написав:
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
Торгівельні санкції завжди можна обійти, якщо немає повної блокади, це зрозуміло. Основний санкційний удар був у вигляді заморозки державних і приватних коштів агресора. Це збільшило нашу підтримку, бо є можливість нашим донарам компенсувати свої витрати, в майбутньому.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:31
Xenon написав:
количество С-400 на вооружении раши, да это на всю территорию, но всеже
- Войска противовоздушной и противоракетной обороны: 96 пусковых установок (12 дивизионов) С-400 по состоянию на 2022 год
- Воздушно-космические силы Российской Федерации: 248 пусковых установок (31 дивизион, 12 полков) С-400, по состоянию на 2022 год
- Морская авиация Российской Федерации: 104 пусковых установок (13 дивизионов) С-400, по состоянию на 2022 год
в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр. И Москва абсолютно не защищена, а столько систем в наличии.
Да, Нибиулина теперь тоже наш агент под прикрытием, держать экономику без доступа к Свифт можно, но когда уже и она не справится подозревать что что-то не так будет поздняк.
Если ещё с поляками договориться на взаимовыгодное обеспечение продовольственной безопасности в Африке, то здравствуй северный поток 2, подрыв вроде должен был поставить на колени ЕС, но что-то пошло не так...
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:45
Letusrock написав: lapay написав:
У кацапів залишилась ще десь половина совкових запасів зброї. Не було дня, щоб вони десь не наступали, і не буде ще, мінімум, півроку-рік.
а якщо додати потенційні поставки від КНДР/Китаю плюс власне виробництво то воювати можуть ще набагато довше ніж півроку/рік
Кити на яких тримається можливість вести хоч і 50-річну війну це: нафтобакси, обхід санкцій, власне виробництво недосяжне для знищення, гігантський запас зброї та моб.ресурсу
Думаю до всіх вже дійшло що санкції діють далеко не так як всі розраховували. Більшість великого бізнесу не цурається кривавих грошей і умовна компанія Шайзер GmbH з радістю продасть на мільярди необхідні компоненти в якусь Кирзгизію, розуміючи куди вони насправді йдуть
Забули дописати головне: українець здавайся((((
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:00
somilitark написав:
Забули дописати головне: українець здавайся((((
прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:10
stm написав: Xenon написав:
количество С-400 на вооружении раши, да это на всю территорию, но всеже
- Войска противовоздушной и противоракетной обороны: 96 пусковых установок (12 дивизионов) С-400 по состоянию на 2022 год
- Воздушно-космические силы Российской Федерации: 248 пусковых установок (31 дивизион, 12 полков) С-400, по состоянию на 2022 год
- Морская авиация Российской Федерации: 104 пусковых установок (13 дивизионов) С-400, по состоянию на 2022 год
в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр. И Москва абсолютно не защищена, а столько систем в наличии.
Да, Нибиулина теперь тоже наш агент под прикрытием, держать экономику без доступа к Свифт можно, но когда уже и она не справится подозревать что что-то не так будет поздняк.
Если ещё с поляками договориться на взаимовыгодное обеспечение продовольственной безопасности в Африке, то здравствуй северный поток 2, подрыв вроде должен был поставить на колени ЕС, но что-то пошло не так...
Главное шоб скрепоносцы побольше нефти задвинули за рупии, а газа - в счёт строительства новых веток газопроводов через всю внутреннюю монголию
Можно ещё солярку предназначенную для Т54 и посевной двинуть в долг в родименькую африку и другу эрдогану
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Додано: Чет 14 вер, 2023 14:06
Letusrock написав: somilitark написав:
Забули дописати головне: українець здавайся((((
прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває
з вашої обліківкі 100% зради, всі ваши пости можна описати двома словами, здавайся, а то ванькі дохнуть не хочуть і цар може догратися до 1917-го ((
Всі мої знайомі і друзі які воюють, моляться тільки про одне, щоб вижити і не отримати серйозні поранення, які будуть заважати жити після війни, але всі упевнені, що треба йти до кінця і вигнати рашистську наволоч з країни, у нікого немає такого зрадофільства і всепропальства яке ви тут створюєте, яке дуж притаманно начебто мешканцям мукачевського котла, зараз навіть більше впевненості в перемозі ніж рік назад, бо бачуть якім гімном воюють орки і що в нас майже все є, і медицина теж на пристойному рівні!
але працюйте і заробляйте, у нас демократія, ніхто не забороняє, тільки карму не обманеш, жорстка розплата буде(((
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Додано: Чет 14 вер, 2023 14:15
барабашов написав:
Главное шоб скрепоносцы побольше нефти задвинули за рупии, а газа - в счёт строительства новых веток газопроводов через всю внутреннюю монголию
Можно ещё солярку предназначенную для Т54 и посевной двинуть в долг в родименькую африку и другу эрдогану
Сейчас рупии уменьшились - импорт Индия уменьшила. А вот вымогательство едой в Африку в самом разгаре. И это тоже может сыграть нам на руку. Африканских стран много и мы там почему-то не представлены, а Франция имея влияние теряет его. И тут ножки Буша для Украины в 90х, почему бы не организовать МХП для Африки )
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Додано: Чет 14 вер, 2023 14:32
Эксперты штаба сухопутных войск Бундесвера представили аналитику, что ресурсной базы для российско-украинского конфликта хватит до 2025 года. Прогнозные цифры российских экономистов близки к этому.
А вот итальянский министр обороны утверждает, что конфликт продлится 7-8 месяцев. Логика этого вывода в том, что Байден и Путин идут на выборы и им нужна позитивная повестка.
Для Байдена решить украинский пазл и позитивно выйти из него также имеет значение.
Правда в этой логике не ясно на какой позиции стороны сойдутся. Слишком разное для Москвы, Вашингтона и Киева понимание победного результата. И если для России любой результат скорее тефлоновый, то для Киева, ЕС и Вашингтона есть значимые нюансы.
Практически уже никто не надеется на военное решение конфликта. Радикализация войны несет большие издержки для всех сторон. Перемирие не устраивает большинство участников. А санитаризация России вряд ли устроит Кремль
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 14 вер, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 14:33
somilitark написав: Letusrock написав: somilitark написав:
Забули дописати головне: українець здавайся((((
прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває
з вашої обліківкі 100% зради, всі ваши пости можна описати двома словами, здавайся, а то ванькі дохнуть не хочуть і цар може догратися до 1917-го ((
Всі мої знайомі і друзі які воюють, моляться тільки про одне, щоб вижити і не отримати серйозні поранення, які будуть заважати жити після війни, але всі упевнені, що треба йти до кінця і вигнати рашистську наволоч з країни, у нікого немає такого зрадофільства і всепропальства яке ви тут створюєте, яке дуж притаманно начебто мешканцям мукачевського котла, зараз навіть більше впевненості в перемозі ніж рік назад, бо бачуть якім гімном воюють орки і що в нас майже все є, і медицина теж на пристойному рівні!
але працюйте і заробляйте, у нас демократія, ніхто не забороняє, тільки карму не обманеш, жорстка розплата буде(((
майже все , то шо? Флот? Авіація? Ракетні війська? Ядерна зброя? Все чого в нас більше на лінії зіткнення це піхота. І якісніша арта. Й звязок, бо нам дали старлінк. Реб краще й більше в росії, безпілотники в росії.
Мін піхотних в них взагалі хєрова туча.поправте мене якшо я не прав, чи мож щось упустив.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 14:36
somilitark написав: Letusrock написав: somilitark написав:
Забули дописати головне: українець здавайся((((
прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває
з вашої обліківкі 100% зради, всі ваши пости можна описати двома словами, здавайся, а то ванькі дохнуть не хочуть і цар може догратися до 1917-го ((
Всі мої знайомі і друзі які воюють, моляться тільки про одне, щоб вижити і не отримати серйозні поранення, які будуть заважати жити після війни, але всі упевнені, що треба йти до кінця і вигнати рашистську наволоч з країни, у нікого немає такого зрадофільства і всепропальства яке ви тут створюєте, яке дуж притаманно начебто мешканцям мукачевського котла, зараз навіть більше впевненості в перемозі ніж рік назад, бо бачуть якім гімном воюють орки і що в нас майже все є, і медицина теж на пристойному рівні!
але працюйте і заробляйте, у нас демократія, ніхто не забороняє, тільки карму не обманеш, жорстка розплата буде(((
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