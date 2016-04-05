Додано: Чет 14 вер, 2023 14:06

Letusrock написав: somilitark написав: Забули дописати головне: українець здавайся(((( Забули дописати головне: українець здавайся((((



прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває прогнозований коментар)). тут або переможна перемога через 2-3 дні, або "здавайся". по іншому небуває

з вашої обліківкі 100% зради, всі ваши пости можна описати двома словами, здавайся, а то ванькі дохнуть не хочуть і цар може догратися до 1917-го ((Всі мої знайомі і друзі які воюють, моляться тільки про одне, щоб вижити і не отримати серйозні поранення, які будуть заважати жити після війни, але всі упевнені, що треба йти до кінця і вигнати рашистську наволоч з країни, у нікого немає такого зрадофільства і всепропальства яке ви тут створюєте, яке дуж притаманно начебто мешканцям мукачевського котла, зараз навіть більше впевненості в перемозі ніж рік назад, бо бачуть якім гімном воюють орки і що в нас майже все є, і медицина теж на пристойному рівні!але працюйте і заробляйте, у нас демократія, ніхто не забороняє, тільки карму не обманеш, жорстка розплата буде(((