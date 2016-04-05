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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5044504550465047
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:05

  somilitark написав:що в нас майже все є, і медицина теж на пристойному рівні!

Зрозумів, що подібну нескінченну херню не варто коментувати.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Всі мої знайомі і друзі які воюють, моляться тільки про одне, щоб вижити і не отримати серйозні поранення, які будуть заважати жити після війни, але всі упевнені, що треба йти до кінця

ну ви й фантазер, тоді можна відміняти мобілізацію, якщо всі на фронті збираються йти до кінця.

вам відповіли передімною кілька чоловік. теж всі агенти кремля? здається banderlog теж на фронті, але не поділяє ваш казковий оптимізм, як і Успіх, Bobua та багато інших.

Подивіться за цілком адекватну відповідь lapay, також вміє вести дискусії shaman (це я називаю опопнентів).
А от деякі тільки вміють ярлики навішувати і кидатись звинуваченнями, як s.kryvkin, pesikot і ще парочка (в т.ч. ви)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:29

  lapay написав:тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
че-то не встречал я такого в своих 300 тг каналах.
Никаких перспектив для достижения мира в Украине нет, президент Турции Реджеп Эрдоган.


«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая продолжается уже полтора года, все еще продолжается», — сказал Эрдоган.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:35

Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС



Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.


Он сказал, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало. По его мнению, запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.

Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50

  Xenon написав:Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС



Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.



"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.

Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.

У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:53

  stm написав:в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.


выкупят у Турции под помидоры :mrgreen:
им за $2,5 млрд четыре продали :mrgreen: :mrgreen:

вообще на фин форуме врать цифрами грех
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:56

  cohan написав:
  stm написав:в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.


выкупят у Турции под помидоры :mrgreen:
им за $2,5 млрд четыре продали :mrgreen: :mrgreen:

вообще на фин форуме врать цифрами грех

У Турции их выкупят для нас :mrgreen: за помидоры это газ :mrgreen:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:56

  whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...

так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.

так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:59

  Xenon написав:
  whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...

так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.

так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО

Румыния+Болгария разрешила сегодня экспорт зерна своей территорией. Польша - не единый хаб, хотя самый подготовленный.
Востаннє редагувалось stm в Чет 14 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.


я б хотів в це вірити але непогоджусь. Нема підстав говорити про наявність реального бажання рф все завершити і знайти компроміс.
Letusrock
 
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