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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5045504650475048>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:29

  lapay написав:тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
че-то не встречал я такого в своих 300 тг каналах.
Никаких перспектив для достижения мира в Украине нет, президент Турции Реджеп Эрдоган.


«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая продолжается уже полтора года, все еще продолжается», — сказал Эрдоган.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:35

Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС



Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.


Он сказал, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало. По его мнению, запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.

Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50

  Xenon написав:Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС



Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.



"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.

Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.

У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:53

  stm написав:в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.


выкупят у Турции под помидоры :mrgreen:
им за $2,5 млрд четыре продали :mrgreen: :mrgreen:

вообще на фин форуме врать цифрами грех
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:56

  cohan написав:
  stm написав:в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.


выкупят у Турции под помидоры :mrgreen:
им за $2,5 млрд четыре продали :mrgreen: :mrgreen:

вообще на фин форуме врать цифрами грех

У Турции их выкупят для нас :mrgreen: за помидоры это газ :mrgreen:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:56

  whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...

так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.

так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:59

  Xenon написав:
  whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...

так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.

так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО

Румыния+Болгария разрешила сегодня экспорт зерна своей территорией. Польша - не единый хаб, хотя самый подготовленный.
Востаннє редагувалось stm в Чет 14 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.


я б хотів в це вірити але непогоджусь. Нема підстав говорити про наявність реального бажання рф все завершити і знайти компроміс.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:40

  Letusrock написав:
  lapay написав:Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.


я б хотів в це вірити але непогоджусь. Нема підстав говорити про наявність реального бажання рф все завершити і знайти компроміс.


Левада цетр.
Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры преобладает во всех возрастах, однако чаще всего его демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 64%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнения разделились поровну между сторонниками продолжении военных действий и сторонниками мирных переговоров (43% и 44% соответственно).

Половина (50%) опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия, а переходить к мирным переговорам 41%. Женщины же в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 57%, за продолжение военных действий выступает 29% опрошенных женщин.

Среди сторонников продолжения военных действий каждый третий (32%) объясняет своё мнение тем, что «нужно идти до конца, нельзя останавливаться на полпути», 16% — тем, что «фашизм должен быть уничтожен, ещё не все националисты уничтожены». Мнение о том, что «не все цели ещё достигнуты» и «переговоры не приведут к нужному результату/ничего не дадут» высказывают 13% ответивших.

Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (52%) объясняют свою позицию тем, что уже «много ребят погибает”, “много жертв с обеих сторон». Среди причин перехода к мирным переговорам 40% ответивших называют «усталость от войны». Ещё 13% говорят о том, что «нужно уметь договариваться”, “нужны переговоры”. Проблемы в экономике называют 6%, и об отсутствии военных успехов в качестве причины перехода к мирным переговорам говорят ещё 5%.


Мирні переговори малоймовірні - занадто різні позиції сторін, але перемир'я можливе. Громадяни жертви агресії хочуть продовження війни більше, ніж громадяни крвїни-агресора. Так було в корейській війні, тому вже наближаються передумови для стійкого перемир'я.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:45

  lapay написав:Громадяни жертви агресії хочуть продовження війни більше, ніж громадяни крвїни-агресора.
еще можете зацитировать пример когда мнение пэрэсичного раба на рф на что-то влияло. Может рабы восстали против глупых штрафов за дискредитацию или поддержали Пригожина в его бунте?
vitaliiangel
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  #<1 ... 5045504650475048>
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