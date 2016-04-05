

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.





Он сказал, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало. По его мнению, запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.



" В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он .



Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.

