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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:29
lapay написав:
тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
че-то не встречал я такого в своих 300 тг каналах.
Никаких перспектив для достижения мира в Украине нет, президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая продолжается уже полтора года, все еще продолжается», — сказал Эрдоган.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:35
Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.
Он сказал, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало. По его мнению, запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.
"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.
Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50
Xenon написав:
Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС.
"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал он.
Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.
У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:53
stm написав:
в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.
выкупят у Турции под помидоры
им за $2,5 млрд четыре продали
вообще на фин форуме врать цифрами грех
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:56
whois2010 написав:
У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.
так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО
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Xenon
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:59
Xenon написав: whois2010 написав:
У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.
так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО
Румыния+Болгария разрешила сегодня экспорт зерна своей территорией. Польша - не единый хаб, хотя самый подготовленный.
Востаннє редагувалось stm
в Чет 14 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 16:07
lapay написав:
Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
я б хотів в це вірити але непогоджусь. Нема підстав говорити про наявність реального бажання рф все завершити і знайти компроміс.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 16:40
Letusrock написав: lapay написав:
Але навіть не це головне, а те, що електоральна підтримка теж скоротилась до мінімуму, тому кацапи, через треті країни, вже хочуть перемовин.
я б хотів в це вірити але непогоджусь. Нема підстав говорити про наявність реального бажання рф все завершити і знайти компроміс.
Левада цетр.
Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры преобладает во всех возрастах, однако чаще всего его демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 64%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнения разделились поровну между сторонниками продолжении военных действий и сторонниками мирных переговоров (43% и 44% соответственно).
Половина (50%) опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия, а переходить к мирным переговорам 41%. Женщины же в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 57%, за продолжение военных действий выступает 29% опрошенных женщин.
Среди сторонников продолжения военных действий каждый третий (32%) объясняет своё мнение тем, что «нужно идти до конца, нельзя останавливаться на полпути», 16% — тем, что «фашизм должен быть уничтожен, ещё не все националисты уничтожены». Мнение о том, что «не все цели ещё достигнуты» и «переговоры не приведут к нужному результату/ничего не дадут» высказывают 13% ответивших.
Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (52%) объясняют свою позицию тем, что уже «много ребят погибает”, “много жертв с обеих сторон». Среди причин перехода к мирным переговорам 40% ответивших называют «усталость от войны». Ещё 13% говорят о том, что «нужно уметь договариваться”, “нужны переговоры”. Проблемы в экономике называют 6%, и об отсутствии военных успехов в качестве причины перехода к мирным переговорам говорят ещё 5%.
Мирні переговори малоймовірні - занадто різні позиції сторін, але перемир'я можливе. Громадяни жертви агресії хочуть продовження війни більше, ніж громадяни крвїни-агресора. Так було в корейській війні, тому вже наближаються передумови для стійкого перемир'я.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 16:45
lapay написав:
Громадяни жертви агресії хочуть продовження війни більше, ніж громадяни крвїни-агресора.
еще можете зацитировать пример когда мнение пэрэсичного раба на рф на что-то влияло. Может рабы восстали против глупых штрафов за дискредитацию или поддержали Пригожина в его бунте?
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