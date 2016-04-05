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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5045504650475048
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:52

  Xenon написав:
  whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...

так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.

так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО

Слово вибори і чому саме зараз активно педалюється ця тема у Вас ніяких асоціацій і роздумів не викликають? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:54

Продюсер Александр Роднянский для The Guardian: Москва была моим домом в течение почти 20 лет. Российское государство прекрасно понимает, что у него нет средств для заключения меня в тюрьму, и тем не менее российская судебная система тратит время и силы на мое преследование. Я, как и другие до меня, должен служить примером, что происходит с людьми, критикующими конфликт. Перед вынесением приговора я обратился к нескольким своим близким российским друзьям с просьбой дать показания. Все они отказались. «Если бы был хоть малейший шанс, что мои показания изменят исход дела, я бы пришел, но вы знаете, что такого шанса нет. Я не могу рисковать», - сказал один из них. И он был абсолютно прав. Тактика запугивания работает. Некоторые мои друзья в Москве слишком нервничают, чтобы позвонить или написать мне. Даже когда они едут в Европу на отдых, они не решаются ко мне подойти. Они боятся, что кто-то сфотографирует их со мной, врагом путинского государства, что разрушит их карьеру или даже приведет к уголовному преследованию. В России повсюду царит страх, но страх не значит поддержку. Россия боится. Российское население предпочло молчать, отступить в предсказуемый комфорт повседневной жизни и игнорировать конфликт любой ценой. Население в основном предпочло оставить борьбу тем, кто отдает приказы или выполняет их. Это не поддержка
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:06

ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

По ее словам, благодаря "коридору солидарности" удалось уменьшить расходы на логистику на 50%.

Также в ЕС стремятся достичь показателей в 4 миллионов тонн через этот коридор до конца года.

"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры, и есть альтернативные маршруты. Именно вчера во время встречи Совместной координационной платформы мы не только пригласили страны Балтии и Хорватию, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представительница Еврокомиссии.

Комментируя окончание срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Однако Феррер отметила, что до полуночи 15 сентября "еще есть время". Она пообещала, что будет принято лучшее решение для всех сторон.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:17

Тим часом нафта помалу пре в гору ((

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:37

  Xenon написав:Тим часом нафта помалу пре в гору ((

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А крышу в 60$ отменили? Там санкции если покупать выше :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:52

  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну предложи свои варианты, давай, напиши


Скорее всего все придет к заморозке на текущих, (типа северного Кипра, ), возможно даже с вводом миротворцев в будущем по границе

Именно, поэтому Пуйло встречался с Ыном, чтобы обсудить поставки снарядов в РФ
Наверное, Пуйло хочет "заморозки"

Так вот, не будет никакой реальной заморозки.
Пуйло уже действует по принципу "или я веду её в ЗАГС, или она ведёт меня к прокурору"
pesikot
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  #<1 ... 5045504650475048
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