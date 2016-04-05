Продюсер Александр Роднянский для The Guardian: Москва была моим домом в течение почти 20 лет. Российское государство прекрасно понимает, что у него нет средств для заключения меня в тюрьму, и тем не менее российская судебная система тратит время и силы на мое преследование. Я, как и другие до меня, должен служить примером, что происходит с людьми, критикующими конфликт. Перед вынесением приговора я обратился к нескольким своим близким российским друзьям с просьбой дать показания. Все они отказались. «Если бы был хоть малейший шанс, что мои показания изменят исход дела, я бы пришел, но вы знаете, что такого шанса нет. Я не могу рисковать», - сказал один из них. И он был абсолютно прав. Тактика запугивания работает. Некоторые мои друзья в Москве слишком нервничают, чтобы позвонить или написать мне. Даже когда они едут в Европу на отдых, они не решаются ко мне подойти. Они боятся, что кто-то сфотографирует их со мной, врагом путинского государства, что разрушит их карьеру или даже приведет к уголовному преследованию. В России повсюду царит страх, но страх не значит поддержку. Россия боится. Российское население предпочло молчать, отступить в предсказуемый комфорт повседневной жизни и игнорировать конфликт любой ценой. Население в основном предпочло оставить борьбу тем, кто отдает приказы или выполняет их. Это не поддержка
ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.
По ее словам, благодаря "коридору солидарности" удалось уменьшить расходы на логистику на 50%.
Также в ЕС стремятся достичь показателей в 4 миллионов тонн через этот коридор до конца года.
"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры, и есть альтернативные маршруты. Именно вчера во время встречи Совместной координационной платформы мы не только пригласили страны Балтии и Хорватию, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представительница Еврокомиссии.
Комментируя окончание срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.
Однако Феррер отметила, что до полуночи 15 сентября "еще есть время". Она пообещала, что будет принято лучшее решение для всех сторон.
pesikot написав:Именно, поэтому Пуйло встречался с Ыном, чтобы обсудить поставки снарядов в РФ Наверное, Пуйло хочет "заморозки"
Так вот, не будет никакой реальной заморозки. Пуйло уже действует по принципу "или я веду её в ЗАГС, или она ведёт меня к прокурору"
1. Ын столько же решает по поставкам или непоставкам снарядов как и Пушилин. (Ын это марионетка Си)
Не совсем так. Ын всё ещё тешит себя надеждами, если не захватить, то угрожать Южной Корее. А в этом все средства хороши, как и желание РФ "распечатать конфликты по периметру" Вот уж конкретное действие, со стороны Ына - "дед воевал"
Xenon написав:2.Если там что и будет поставляться, после этого штаты наверняка подпишут Атакамсы
Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ? Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР Атакамс - его использовать нужно
whois2010 написав:У Євросоюзі 27 країн. У світі 195. Покупці української сільгосппродукції можуть бути не лише в Європі. Була б можливість перевозити морем...
так, але щоб вступити в ЕС треба буде переконати всіх сусідів що Україна не завалить їх своїм дешевим зерном.
так що там ще буде і буде , вступ до ЕС буде не легшим і не скоршим а ніж вступ до НАТО
Румыния+Болгария разрешила сегодня экспорт зерна своей территорией. Польша - не единый хаб, хотя самый подготовленный.
Польша, в общем-то, против транзита не возражает.
whois2010, покупатели могут быть и есть, где угодно. Но страны ЕС покупают достаточно много. В частности, Испания, Нидерланды, Италия, Бельгия, Германия (в основном, правда, не пшеница, а кукуруза, ячмень, рапс).
За перетин кордону - тюрма. За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється? Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?