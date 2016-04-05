Продюсер Александр Роднянский для The Guardian: Москва была моим домом в течение почти 20 лет. Российское государство прекрасно понимает, что у него нет средств для заключения меня в тюрьму, и тем не менее российская судебная система тратит время и силы на мое преследование. Я, как и другие до меня, должен служить примером, что происходит с людьми, критикующими конфликт. Перед вынесением приговора я обратился к нескольким своим близким российским друзьям с просьбой дать показания. Все они отказались. «Если бы был хоть малейший шанс, что мои показания изменят исход дела, я бы пришел, но вы знаете, что такого шанса нет. Я не могу рисковать», - сказал один из них. И он был абсолютно прав. Тактика запугивания работает. Некоторые мои друзья в Москве слишком нервничают, чтобы позвонить или написать мне. Даже когда они едут в Европу на отдых, они не решаются ко мне подойти. Они боятся, что кто-то сфотографирует их со мной, врагом путинского государства, что разрушит их карьеру или даже приведет к уголовному преследованию. В России повсюду царит страх, но страх не значит поддержку. Россия боится. Российское население предпочло молчать, отступить в предсказуемый комфорт повседневной жизни и игнорировать конфликт любой ценой. Население в основном предпочло оставить борьбу тем, кто отдает приказы или выполняет их. Это не поддержка