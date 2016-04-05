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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5046504750485049
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:19

  ЛАД написав:Польша, в общем-то, против транзита не возражает.

Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21

  Schmit написав:За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів? :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
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