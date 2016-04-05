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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:19
ЛАД написав:
Польша, в общем-то, против транзита
не возражает.
Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21
Schmit написав:
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:24
Schmit написав:
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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