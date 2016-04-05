|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:19
ЛАД написав:
Польша, в общем-то, против транзита
не возражает.
Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4061
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21
Schmit написав:
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4237
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:24
Schmit написав:
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13208
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:51
fler написав: Schmit написав:
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації
через лайно-відоси без надання будь-яких доказів?
"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.
Прохожий написав: Schmit написав:
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
А хто ж цим дєтям доручив робити "операцію на серці" хворої держави Україна (коли серце було здоровим)?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3797
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:00
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2195 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:25
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2195 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:49
pesikot написав:
Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно
Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.
Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4131
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:52
cohan написав: stm написав:
в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.
выкупят у Турции под помидоры
им за $2,5 млрд четыре продали
вообще на фин форуме врать цифрами грех
Кстати о цифрах. Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства.
Т.е. не получив 55% денег ))) мало того что комплексы, так ещё и пол суммы платить не пришлось. Если ещё кредит под 0 и в рублях, я плачу )))) Эрдоган тут красавчик, ни одного помидора не потратил, просто восточная хитрость )))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 14 вер, 2023 20:59, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4061
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:56
Xenon написав: pesikot написав:
Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно
Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.
Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)
Ну так и не я про "заморозку" писал
Может вы начнете помнить, что именно вы писали про "заморозку"
Поэтому, есть вера, что Ф16 смогут сделать
А вам пора принимать таблетки для памяти
А то я начну плохо думать о тебе
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8395
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 14 вер, 2023 21:02
Schmit написав: fler написав: Schmit написав:
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації
через лайно-відоси без надання будь-яких доказів?
"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.
Прохожий написав: Schmit написав:
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
А хто ж цим дєтям доручив робити "операцію на серці" хворої держави Україна (коли серце було здоровим)?
Краще мовчати. Я у кого що не спитаю, будь що, у відповідь вкрай агресивні припадки, зрадник кароч. Не мешайте пацанам делать бабло. Но вот квартиру показать браткам я отказался. Саня правда, говорят, нормальный чел, но для меня 95 квртл - одинаковые. И в своей деятельности я спрашиваю, ща кого голосовал. Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|124665
|
|
|6076
|502670
|
|
|1
|8140
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|