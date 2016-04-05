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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5047504850495050>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:19

  ЛАД написав:Польша, в общем-то, против транзита не возражает.

Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21

  Schmit написав:За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів? :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:51

  fler написав:
  Schmit написав:За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів? :evil:

"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.
  Прохожий написав:
  Schmit написав:Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...

А хто ж цим дєтям доручив робити "операцію на серці" хворої держави Україна (коли серце було здоровим)?
Schmit
 
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бдк минск

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:25

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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:49

  pesikot написав:Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно

Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.


Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:52

  cohan написав:
  stm написав:в Крыму уже -2 С-400 по 1,2млдр.


выкупят у Турции под помидоры :mrgreen:
им за $2,5 млрд четыре продали :mrgreen: :mrgreen:

вообще на фин форуме врать цифрами грех

Кстати о цифрах. Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства.
Т.е. не получив 55% денег ))) мало того что комплексы, так ещё и пол суммы платить не пришлось. Если ещё кредит под 0 и в рублях, я плачу )))) Эрдоган тут красавчик, ни одного помидора не потратил, просто восточная хитрость )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 14 вер, 2023 20:59, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:56

  Xenon написав:
  pesikot написав:Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно

Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.


Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)

Ну так и не я про "заморозку" писал
Может вы начнете помнить, что именно вы писали про "заморозку"

Поэтому, есть вера, что Ф16 смогут сделать

А вам пора принимать таблетки для памяти
А то я начну плохо думать о тебе :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів? :evil:

"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.
  Прохожий написав:
  Schmit написав:Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

ИМХО ваши братья, "дети лейтенанта Шмидта"...

А хто ж цим дєтям доручив робити "операцію на серці" хворої держави Україна (коли серце було здоровим)?
Краще мовчати. Я у кого що не спитаю, будь що, у відповідь вкрай агресивні припадки, зрадник кароч. Не мешайте пацанам делать бабло. Но вот квартиру показать браткам я отказался. Саня правда, говорят, нормальный чел, но для меня 95 квртл - одинаковые. И в своей деятельности я спрашиваю, ща кого голосовал. Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
beee
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