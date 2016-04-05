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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:03
Видели как красиво ЗСУ кончили с400 в евпатории. Видос эпичный
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beee
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:17
beee написав:
Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
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Прораб
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:23
Schmit написав: fler написав: Schmit написав:
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації
через лайно-відоси без надання будь-яких доказів?
"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.
Не втрачайте свій дорогоцінний час, він безповоротний і набагато дорожчий за гроші. Навіщо вступати в марні суперечки із зомбиками. Хочете брехливої блювотини, увімкніть і послухайте Marathon, це набагато практичніше.
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Прораб
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:28
Прораб написав: beee написав:
Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Пхахаха
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beee
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Bukka
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