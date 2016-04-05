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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5047504850495050
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видели как красиво ЗСУ кончили с400 в евпатории. Видос эпичный
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:17

  beee написав:Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу

Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:23

  Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

А за нагнітання зради в інформпросторі під час війни шо? За сіяння розбрату шо?
За свідоме поширення неправдивої інформації через лайно-відоси без надання будь-яких доказів? :evil:

"Неправдива" інформація прямо на сайті Верховної Ради - отакої.

Не втрачайте свій дорогоцінний час, він безповоротний і набагато дорожчий за гроші. Навіщо вступати в марні суперечки із зомбиками. Хочете брехливої ​​блювотини, увімкніть і послухайте Marathon, це набагато практичніше.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:24

  Прораб написав:
  beee написав:Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу

Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прораб написав:
  beee написав:Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу

Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Пхахаха
beee
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