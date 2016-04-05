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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:03
Видели как красиво ЗСУ кончили с400 в евпатории. Видос эпичный
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beee
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:17
beee написав:
Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
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Прораб
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:23
Не комментирую потоки лжи и явные неадекватности в мышлении и поведении.
Востаннє редагувалось Прораб
в Чет 14 вер, 2023 23:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:24
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 14 вер, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:28
Прораб написав: beee написав:
Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу
Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Пхахаха
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beee
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Додано: Чет 14 вер, 2023 22:42
Військові дії в Україні можуть тривати до 2032 року.
Про це заявив генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН Крістіан Фройдінг.
За його словами, влада і військові Німеччини налаштовуються на довгу війну і готові надавати довгострокову підтримку Києву.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 22:49
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Додано: Чет 14 вер, 2023 22:56
Xenon написав:
Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС
Все правильно Польша делает, у них с/г - это сотни тысяч фермеров, а у нас это зерновые олигархи, зерновая мафия и зерновые рейдеры.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:00
vitaliiangel написав:
Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05
Xenon
Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье
Они носители ракет «воздух - об-корабль» ., и других дальних ракет «воздух - об-землю»
Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова
Навіщо печериці купляти, якщо на погребі гриби ростуть. Це якийсь ущербний жах просто!!
Муху выпустили.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 14 вер, 2023 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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