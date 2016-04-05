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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5048504950505051>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видели как красиво ЗСУ кончили с400 в евпатории. Видос эпичный
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:17

  beee написав:Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу

Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:23

Не комментирую потоки лжи и явные неадекватности в мышлении и поведении.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 14 вер, 2023 23:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:24

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прораб написав:
  beee написав:Слава БГ более менее люди с деньгами - дружат с головой. Даже удивительно, кто эти 73%. Никого ещё не встречал. Тьфу тьфу

Нью-Делі атакували банди голодних і зухвалих макак.
Пхахаха
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 22:42

Військові дії в Україні можуть тривати до 2032 року.

Про це заявив генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН Крістіан Фройдінг.

За його словами, влада і військові Німеччини налаштовуються на довгу війну і готові надавати довгострокову підтримку Києву.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 22:49

-Власний бункер під Києвом.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 22:56

  Xenon написав:Вот и начали потихоньку вырисовываться требования от соседей по вступлению Украины в ЕС

Все правильно Польша делает, у них с/г - это сотни тысяч фермеров, а у нас это зерновые олигархи, зерновая мафия и зерновые рейдеры.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:00

  vitaliiangel написав:

Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05

Xenon


Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье


Они носители ракет «воздух - об-корабль» ., и других дальних ракет «воздух - об-землю»


Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова



Навіщо печериці купляти, якщо на погребі гриби ростуть. Це якийсь ущербний жах просто!!

Муху выпустили.
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 вер, 2023 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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