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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:07
Xenon написав: pesikot написав:
Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно
Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.
Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)
На Ф-16 дадут и дальнобойные ракеты воздух-воздух, позволяя пилотам не входить в зону ПВО. Ка-52 которые на запорожском направлении уничтожили много леопардов и бредли, фактически становятся легкой мишенью.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:21
flyman написав:
Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 14 вер, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:24
vitaliiangel написав: flyman написав:
Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах?
В дупле!
И ты ему хоть в лицо золотой дождь - он «божья роса» !
На любое предложение один ответ - «я знаю говнянее и дешевле». Просто спец по отстою!
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