RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5048504950505051
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:07

  Xenon написав:
  pesikot написав:Это всё прекрасно, но где тогда в такой ситуации заморозка ?
Атакамс - не кредит от МВФ, чтобы его положить в ЗВР
Атакамс - его использовать нужно

Так в том-то и дело, что оружие дают такое и ровно столько, чтобы и не победить но и не проиграть.


Или кто-то реально верит что приход 20-30 Ф16 прям изменит кардинально на линии фронта?
(В качестве ПВО - да, будет хорошее подспорье)

На Ф-16 дадут и дальнобойные ракеты воздух-воздух, позволяя пилотам не входить в зону ПВО. Ка-52 которые на запорожском направлении уничтожили много леопардов и бредли, фактически становятся легкой мишенью.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12277
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1840 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:21

  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:24

Звідки такі ростуть? Дитбудинок? Не вірю! Сміттєзвалище?

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах?

В дупле!
И ты ему хоть в лицо золотой дождь - он «божья роса» !
На любое предложение один ответ - «я знаю говнянее и дешевле». Просто спец по отстою!
Hotab
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 15.02.09
Подякував: 604 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 5048504950505051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 124665
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 502673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (812)
14.09.2023 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.