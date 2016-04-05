а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:21
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:27
Вы не читали о Сефтоне Делмере?
Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.
На всякий случай, напомню - "Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну" -
Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?
Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".
Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с freeze"ом, Успіхом, Banderlog"ом, sashaqbl и многими другими.
После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?
P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?
И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:41
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