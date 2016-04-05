Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:27

Schmit написав: ...j_DG87K2Rqg[/youtube]

За перетин кордону - тюрма.

За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?

Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив? ...j_DG87K2Rqg[/youtube]За перетин кордону - тюрма.За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

Вы не читали о Сефтоне Делмере?Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.На всякий случай, напомню -Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с"ом, Успіхом,"ом,и многими другими.После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.