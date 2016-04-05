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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5048504950505051
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:21

  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:27

  Schmit написав:...j_DG87K2Rqg[/youtube]
За перетин кордону - тюрма.
За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?
Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

Вы не читали о Сефтоне Делмере?
Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.
На всякий случай, напомню - "Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну" - https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/.
Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?
Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".
Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с freeze"ом, Успіхом, Banderlog"ом, sashaqbl и многими другими.

После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?

P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?
И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:41

  stm написав:
  ЛАД написав:Польша, в общем-то, против транзита не возражает.

Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.

Не будет.
Если Вы о поставках зерна в Европу.
ЛАД
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