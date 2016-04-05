Додано: П'ят 15 вер, 2023 07:23

ЛАД написав: Schmit написав: ...j_DG87K2Rqg[/youtube]

За перетин кордону - тюрма.

За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?

Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив? ...j_DG87K2Rqg[/youtube]За перетин кордону - тюрма.За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється?Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?

Вы не читали о Сефтоне Делмере?

Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.

На всякий случай, напомню - "Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну" - https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/ .

Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?

Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".

Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с freeze"ом, Успіхом, Banderlog"ом, sashaqbl и многими другими. Вы не читали о Сефтоне Делмере?Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.На всякий случай, напомню -Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с"ом, Успіхом,"ом,и многими другими.

ЛАД написав: После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"? После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?

ЛАД написав: P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?

И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии. P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.

Напевно ті блогери до 2019 про щось вас та й попереджали, а після 2019 на щось звертали увагу, що вам було не цікаво. Зараз же вони говорять те саме, але вже іпсошніки і агенти кремля.Ні памяті, ні логіки.І на цьому фоні дивне питання "чому не в окопах?" А чому не в окопах вже безробітні Баканов, Рєзніков, хоч хтось з кварталу...? Оце такий вони приклад показують?Взагалі з зеленої команди є хтось в окопах (не просто форму нап'яв, а реально в окопах), чи щоб загинув, як Барна? Що нема? - соромно.Дай Бог, щоб воно було, оте "після війни", бо з такими дєятєлями...Там взагалі то про поступове перетворення країни у Північну Корею. Але ж зрєніє...Нема у вас розуміння ситуації, причин і наслідків своїх дій як і у більшості насєлєнія, тому так и жили усі 30+ років, і надалі ми приречені на "успіх".