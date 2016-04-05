а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:21
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:27
Вы не читали о Сефтоне Делмере?
Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку.
На всякий случай, напомню - "Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну" -
Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"?
Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров".
Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с freeze"ом, Успіхом, Banderlog"ом, sashaqbl и многими другими.
После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?
P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9?
И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:41
Додано: П'ят 15 вер, 2023 07:23
Напевно ті блогери до 2019 про щось вас та й попереджали, а після 2019 на щось звертали увагу, що вам було не цікаво. Зараз же вони говорять те саме, але вже іпсошніки і агенти кремля.
Ні памяті, ні логіки.
І на цьому фоні дивне питання "чому не в окопах?" А чому не в окопах вже безробітні Баканов, Рєзніков, хоч хтось з кварталу...? Оце такий вони приклад показують?
Взагалі з зеленої команди є хтось в окопах (не просто форму нап'яв, а реально в окопах), чи щоб загинув, як Барна? Що нема? - соромно.
Дай Бог, щоб воно було, оте "після війни", бо з такими дєятєлями...
Там взагалі то про поступове перетворення країни у Північну Корею. Але ж зрєніє...
Нема у вас розуміння ситуації, причин і наслідків своїх дій як і у більшості насєлєнія, тому так и жили усі 30+ років, і надалі ми приречені на "успіх".
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:07
представляю, бо -7, але патріоти кажуть, що це не важливо для шкіряної торпеди,
головне: "отдать долг Родінє", "за ценой нє постоім", криві-сліпі-горбаті з черенками лопат на Перекоп/Токмак! Ура!
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:10
Може при -7 очолив економічний фронт, завалив податками краї
flyman , «кабана» роздивишся , як і куди його вантажити.
В телефоні все бачиш, а з планшета управляти БПЛА - ні?
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:17
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати
нема літальних апаратів - хотаб в Африку,
нема кабанчиків, то Успіх в Польщу...
"Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати"
Хотаб, ти про ризик відторгнення сітківки при міонії високої степені чув?
Хіба подавати каву майору, але для цього можна набрати спеціально навчених секретуток,
і поводити валіком/джойтсіком туди-сюди вони теж придатні
Як там чоловік флер у світлі нових здобутків вітчизняної медицини, ізцилився до стану придатності, чи чудо не відбулося?
До речі, пілот неіснуючого літаючого ковра, чому не пішов в оператори БПЛА, теж би ходив би по воздуху далі, а не вчив би як жити
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки на Донеччині
Також повідомили про частковий успіх Сил оборони в районі Кліщіївки
Так тримати
Всіх вітаю
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:40
flyman ,
Кабанчики є. Успіх в Польщу, бо своє відносив, а ти за нього.
А на сітківку де більше навантаження, коли годинами на Соскіна дивитись в екран, чи на планшет тактичної обстановки?
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:49
Ну да, Польша там не одна за эмбарго выступает. А у остальных выборов нет.
Это красивая телемарафонная версия для народа. Типа мы не сели благодаря очень уважаемым людям в дурнопахнущую лужу, это просто с нас после сильного дождя стекло. И ничего странного нет, солнышко посветит - и все само высохнет.
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