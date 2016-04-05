|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:02
Hotab написав:flyman
,
нема кабанчиків, то Успіх в Польщу...
Кабанчики є. Успіх в Польщу, бо своє відносив, а ти за нього.
А на сітківку де більше навантаження, коли годинами на Соскіна дивитись в екран, чи на планшет тактичної обстановки?
дивитися можеш на африканок (поки нема готівки),
а Соскіна слухають і обмірковують
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:08
vitaliiangel написав: flyman написав:
Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.
заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпіньhttps://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:15
П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?
а Соскіна слухають і обмірковують
По старлінк будеш слухати і обмірковувати
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9844
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:23
Hotab написав:
П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?
відповідь була у контексті бункера за 18куе,
відер для біотуалету на здачу вистачить
vitaliiangel написав:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|125089
|
|
|6076
|503104
|
|
|1
|8310
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|