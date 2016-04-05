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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5049505050515052
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:02

  Hotab написав:flyman ,

нема кабанчиків, то Успіх в Польщу...


Кабанчики є. Успіх в Польщу, бо своє відносив, а ти за нього.

А на сітківку де більше навантаження, коли годинами на Соскіна дивитись в екран, чи на планшет тактичної обстановки?

дивитися можеш на африканок (поки нема готівки),
а Соскіна слухають і обмірковують
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:08

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:15

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html

П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?


а Соскіна слухають і обмірковують



По старлінк будеш слухати і обмірковувати :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:23

  Hotab написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html

П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?


відповідь була у контексті бункера за 18куе,
відер для біотуалету на здачу вистачить

  vitaliiangel написав:
flyman
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  #<1 ... 5049505050515052
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