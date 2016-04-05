flyman написав:відповідь була у контексті бункера за 18куе,
ты чего то не понимаешь.... Бункер в Киеве и хата в селе как бы не одно и то же, чтобы их сравнивать. И бункер он строил не из экономии, потому что бункер дешевле коттеджа, а по другим причинам. Другой вопрос поможет ли он. Здесь можно спорить.
stm написав:Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.
Не будет. Если Вы о поставках зерна в Европу.
Ну да, Польша там не одна за эмбарго выступает. А у остальных выборов нет. Это красивая телемарафонная версия для народа. Типа мы не сели благодаря очень уважаемым людям в дурнопахнущую лужу, это просто с нас после сильного дождя стекло. И ничего странного нет, солнышко посветит - и все само высохнет.
Моя подруга устраивается сейчас на курсы языка в Германии, факс всегда с ней ))) ближайшая запись на спросить, не курсы, октябрь ))) так что у каждого свои недостатки Сейчас выборы в Польше и тезис "Польша для поляков" ну прям очень затребован. Поэтому правящие прийдёт и будет вопрос как не допустить зерно с пестицидами и кормовое в пекарни ЕС, разрулят и пойдет. Преференции ЕС польский сектор нормально выбивает и затихает