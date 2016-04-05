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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5050505150525053>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:02

  Hotab написав:flyman ,

нема кабанчиків, то Успіх в Польщу...


Кабанчики є. Успіх в Польщу, бо своє відносив, а ти за нього.

А на сітківку де більше навантаження, коли годинами на Соскіна дивитись в екран, чи на планшет тактичної обстановки?

дивитися можеш на африканок (поки нема готівки),
а Соскіна слухають і обмірковують
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:08

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:15

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Чому було не купити готовий будинок із погребом недалеко від Фастова за половину заявленого бюджету.
а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html

П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?


а Соскіна слухають і обмірковують



По старлінк будеш слухати і обмірковувати :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:23

  Hotab написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:а почему не жить на дереве где-то в карпатах? свить гнездо.

заходь і живи, навіщо вити? $4000 добротна хата в 10 км ШРТ на КРЖН
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-v-sele-pavoloch-IDNMNvI.html
ось за $2500 недалеко від р.Ірпінь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinochok-v-sel-IDPX7ck.html

П̶и̶в̶о̶ Відро для туалету біля ліжка в суму входить?


відповідь була у контексті бункера за 18куе,
відер для біотуалету на здачу вистачить

  vitaliiangel написав:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:50

  flyman написав:відповідь була у контексті бункера за 18куе,
ты чего то не понимаешь.... Бункер в Киеве и хата в селе как бы не одно и то же, чтобы их сравнивать. И бункер он строил не из экономии, потому что бункер дешевле коттеджа, а по другим причинам. Другой вопрос поможет ли он. Здесь можно спорить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:55

  flyman написав:Як там чоловік флер у світлі нових здобутків вітчизняної медицини, ізцилився до стану придатності, чи чудо не відбулося?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:55

vitaliiangel
Від прямого попадання калібра чи кинджала, напевно ні, хоча шанси все ж більші ні ж у підвалу мухи...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:59

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Дайте пройти выборам в Польше и всё будет хорошо.

Не будет.
Если Вы о поставках зерна в Европу.

Ну да, Польша там не одна за эмбарго выступает. А у остальных выборов нет.
Это красивая телемарафонная версия для народа. Типа мы не сели благодаря очень уважаемым людям в дурнопахнущую лужу, это просто с нас после сильного дождя стекло. И ничего странного нет, солнышко посветит - и все само высохнет.

Моя подруга устраивается сейчас на курсы языка в Германии, факс всегда с ней ))) ближайшая запись на спросить, не курсы, октябрь ))) так что у каждого свои недостатки ;)
Сейчас выборы в Польше и тезис "Польша для поляков" ну прям очень затребован. Поэтому правящие прийдёт и будет вопрос как не допустить зерно с пестицидами и кормовое в пекарни ЕС, разрулят и пойдет. Преференции ЕС польский сектор нормально выбивает и затихает :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:07

The dangers posed by a deal between Russia and North Korea
https://www.economist.com/leaders/2023/ ... orth-korea
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:33

  stm написав:Моя подруга устраивается сейчас на курсы языка в Германии, факс всегда с ней ))) ближайшая запись на спросить, не курсы, октябрь ))) так что у каждого свои недостатки ;)

Це мабуть тому-що курси безкоштовні, а безкоштовне самі розумієте.

PS: Колишня довірена особа російського диктатора володимира пуйла та учасниця пропагандистської кампанії кремля, оперна співачка Анна Нетребко повернулася на сцену головного німецького театру.
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