Vsquare: По словам бывшего начальника военной разведки Эстонии Марго Гросберга, Таллинн заранее предупредил своих украинских коллег о подготовке к высадке российских войск на аэродроме Гостомель, еще до того, как российские войска поднялись на борт. «Если бы ИЛы смогли приземлиться в Гостомеле, то сегодня мы могли бы оказаться в совершенно иной ситуации, чем сейчас», - говорит он.



Украина бросила все силы на Киев, чтобы не допустить посадки самолетов. Украинцы подвергли аэродром артиллерийскому обстрелу, чтобы сделать посадочную полосу непригодной для посадки.



По всей видимости, один из российских боевых вертолетов КА-52 был сбит и упал на взлетно-посадочную полосу, что сделало посадку ИЛов практически невозможной. Покружив некоторое время в украинском небе, ИЛы вынуждены были вернуться на базу.



Гросберг признает, что новые системы вооружений приблизят Украину к победе, но не станут решающим фактором. Он отвергает возможность применения Россией тактического ядерного оружия, заявляя, что в Украине для Путина нет существенных «красных линий», так же как у Запада их не было в сирийской войне.



По его мнению, Россия потеряет возможность правдоподобного отрицания, если прибегнет к использованию такого оружия. Гросберг отмечает, что в настоящее время на мобилизационных складах России находится значительное количество танков и бронемашин.



Если для того, чтобы привести в рабочее состояние другие машины, придется извлекать из них детали, у России все равно будет значительная военная сила. Он поясняет, что Путин намерен модернизировать до 500 танков в год, а это означает, что Россия может быть готова к нападению на другого соседа уже через четыре года.



Гросберг подчеркивает, что продолжительность и исход войны определят, сколько времени потребуется России для восстановления своего военного потенциала. Он полагает, что если война закончится в ближайшее время, то при сохранении санкций и стагнации российской экономики России будет легче набрать и увеличить численность своей армии.



Полковник отмечает, что в нынешнем конфликте речь идет не только о территориальных захватах, но и о том, какая из сторон сможет навязать свою волю другой. Он также отмечает, что ход контрнаступления Украины трудно оценить, и российская оборона может рухнуть внезапно или вообще не рухнуть до наступления зимы.



Дополнительное влияние на ситуацию окажут погодные условия: суровая зима может позволить обеим сторонам проводить более масштабные маневры. Гросберг предполагает, что Россия, скорее всего, потратит время на укрепление своих позиций и подготовку к весне, если прорыв не будет достигнут до зимы