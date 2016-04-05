Марк Галеотти для The Spectator «Путинский северокорейский саммит был чистым театром». Космодром «Восточный» был не только подходящим фоном для переговоров Ким Чен Ына и Владимира Путина, но и передавал правильное ощущение высокотехнологичной угрозы и глобального охвата. После многих лет напряженных отношений Москва и Пхеньян хотели продемонстрировать новую близость. Путин, как и положено, был немногословен, но, тем не менее, выразил удовлетворение визитом Кима и сослался на давнюю дружбу Москвы с Пхеньяном. Раздувать событие пришлось пропагандистам. По государственному телевидению встреча была названа «важной вехой в мировой политике», а ученый из РУДН назвал двух лидеров «творцами, художниками», которые «теперь будут рисовать новый пейзаж отношений на Дальнем Востоке». И все же это скорее драматурги, чем художники, потому что это событие было срежиссировано для максимального эффекта. Российские дипломаты в Пекине, очевидно, держат китайцев в курсе переговоров, стремясь минимизировать напряженность на этом направлении. Действительно, не исключено, что в будущем Пекин, если он все же захочет усилить поддержку Москвы - за, несомненно, высокую цену, - может использовать Северную Корею для «отмывания» любых боеприпасов, которые он может предоставить.



Тем не менее, и для Путина, и для Кима это также возможность продемонстрировать, что они не полностью находятся в тени Си. Более того, аудитория – это Запад. И Северная Корея, и Россия находятся под санкциями и прекрасно понимают, что их враги очень хотели бы, чтобы их режимы пали. Когда Ким предложил Путину «поработать над 100-летним планом» построения прочных и длительных отношений между их странами для достижения «истинной международной справедливости», он подал сигнал к тому, что можно назвать «осью нелюбимых». В этом и заключается одна из ироний санкционных режимов, которые все чаще используются Западом в подобных ситуациях. Они, безусловно, оказывают влияние на деградацию государственного потенциала и перемалывают экономику стран-мишеней. Однако авторитарные режимы могут поглотить большую часть урона и получить извращенное пространство для маневра. Например, если Россия продаст оружие Северной Корее, это будет нарушением санкций ООН. Но поскольку Россия уверена в своем праве вето в Совете Безопасности и уже чувствует себя изгоем, это может ее не волновать. Есть предел тому, как далеко Путин захочет зайти в постели с Кимом. Он, скорее всего, не захочет предоставлять атомные подводные лодки и ракетные технологии, которые, несомненно, есть в списке покупок Северной Кореи. Точно так же, даже если оставить в стороне несомненные проблемы с контролем качества, Пхеньян может сделать не больше, чем помочь восполнить дефицит российских боеприпасов, пока они пытаются ввести в строй новые мощности. Тем не менее, для обоих мужчин это шанс утереть нос Западу и напомнить нам, что чем больше мы их изолируем, тем меньше ограничений они чувствуют.