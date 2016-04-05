Vsquare: По словам бывшего начальника военной разведки Эстонии Марго Гросберга, Таллинн заранее предупредил своих украинских коллег о подготовке к высадке российских войск на аэродроме Гостомель, еще до того, как российские войска поднялись на борт. «Если бы ИЛы смогли приземлиться в Гостомеле, то сегодня мы могли бы оказаться в совершенно иной ситуации, чем сейчас», - говорит он.
Украина бросила все силы на Киев, чтобы не допустить посадки самолетов. Украинцы подвергли аэродром артиллерийскому обстрелу, чтобы сделать посадочную полосу непригодной для посадки.
По всей видимости, один из российских боевых вертолетов КА-52 был сбит и упал на взлетно-посадочную полосу, что сделало посадку ИЛов практически невозможной. Покружив некоторое время в украинском небе, ИЛы вынуждены были вернуться на базу.
Гросберг признает, что новые системы вооружений приблизят Украину к победе, но не станут решающим фактором. Он отвергает возможность применения Россией тактического ядерного оружия, заявляя, что в Украине для Путина нет существенных «красных линий», так же как у Запада их не было в сирийской войне.
По его мнению, Россия потеряет возможность правдоподобного отрицания, если прибегнет к использованию такого оружия. Гросберг отмечает, что в настоящее время на мобилизационных складах России находится значительное количество танков и бронемашин.
Если для того, чтобы привести в рабочее состояние другие машины, придется извлекать из них детали, у России все равно будет значительная военная сила. Он поясняет, что Путин намерен модернизировать до 500 танков в год, а это означает, что Россия может быть готова к нападению на другого соседа уже через четыре года.
Гросберг подчеркивает, что продолжительность и исход войны определят, сколько времени потребуется России для восстановления своего военного потенциала. Он полагает, что если война закончится в ближайшее время, то при сохранении санкций и стагнации российской экономики России будет легче набрать и увеличить численность своей армии.
Полковник отмечает, что в нынешнем конфликте речь идет не только о территориальных захватах, но и о том, какая из сторон сможет навязать свою волю другой. Он также отмечает, что ход контрнаступления Украины трудно оценить, и российская оборона может рухнуть внезапно или вообще не рухнуть до наступления зимы.
Дополнительное влияние на ситуацию окажут погодные условия: суровая зима может позволить обеим сторонам проводить более масштабные маневры. Гросберг предполагает, что Россия, скорее всего, потратит время на укрепление своих позиций и подготовку к весне, если прорыв не будет достигнут до зимы
с выделенным не согласен. Ключевым моментом оказалась логистика. К Гостомелю со стороны рб нет жд веток. Притянув туда достаточное количество людей и техники, сразу же начались перебои со снабжением. Я об этом писал в марте 2022. По итогу военные рф ходили по хатам и просили еду. Имхо одна из причин зачем было стрелять по Ирпеню, чтобы не везти дешевые снаряды обратно. Технику тоже побросали бмп и другой хлам. Может поломанную, но скорее всего без топлива.
имхо в Стамбуле стороны договорились что Украина пропустит бензовозы для выхода армии рф с Гостомеля. Там не один десяток надо было. Потому что на переговорах обе стороны выглядели довольными, чему тогда радовались переговорщики рф для меня до сих пор загадка. Чтобы отвести войска согласие Украины как бы не нужно. С Херсона вышли без переговоров. Видимо с Гостомеля так не получалось. Всё субъективно.
stm написав:......... Сейчас выборы в Польше и тезис "Польша для поляков" ну прям очень затребован. Поэтому правящие прийдёт и будет вопрос как не допустить зерно с пестицидами и кормовое в пекарни ЕС, разрулят и пойдет. Преференции ЕС польский сектор нормально выбивает и затихает
Vsquare: ход контрнаступления Украины трудно оценить, и российская оборона может рухнуть внезапно или вообще не рухнуть до наступления зимы.
может будет, может нет, то ли дождик толи снег ... далі не читав
Ту оценку выше дают те, кто вообще не понимает как использовать теорию вероятности и ее значения, либо скрывают. Можно идти по тротуатура и сломать ногу - конечно можно, хотя вероятность этого существенно меньше, чем идти и просто ничего не сломать. Может упасть астероид на оккупированные территории и уничтожить там рашисткие войска.
Vsquare: По словам бывшего начальника военной разведки Эстонии Марго Гросберга, Таллинн заранее предупредил своих украинских коллег о подготовке к высадке российских войск на аэродроме Гостомель, еще до того, как российские войска поднялись на борт. «Если бы ИЛы смогли приземлиться в Гостомеле, то сегодня мы могли бы оказаться в совершенно иной ситуации, чем сейчас», - говорит он.
Украина бросила все силы на Киев, чтобы не допустить посадки самолетов. Украинцы подвергли аэродром артиллерийскому обстрелу, чтобы сделать посадочную полосу непригодной для посадки.
По всей видимости, один из российских боевых вертолетов КА-52 был сбит и упал на взлетно-посадочную полосу, что сделало посадку ИЛов практически невозможной. Покружив некоторое время в украинском небе, ИЛы вынуждены были вернуться на базу. ........... имхо в Стамбуле стороны договорились что Украина пропустит бензовозы для выхода армии рф с Гостомеля. Там не один десяток надо было. Потому что на переговорах обе стороны выглядели довольными, чему тогда радовались переговорщики рф для меня до сих пор загадка. Чтобы отвести войска согласие Украины как бы не нужно. ...........
с выделенным не согласен. Ключевым моментом оказалась логистика. К Гостомелю со стороны рб нет жд веток. Притянув туда достаточное количество людей и техники, сразу же начались перебои со снабжением. .........
Проблема в том, что если бы удалась высадка в Гостомеле, могло удасться и взятие Киева. В таком случае не потребовалось бы отводить войска.
Если было у росс. войск всё настолько плохо, то смысл нам разрешать доставку топлива? Без топлива и снабжения они бы там и остались, а, скорее всего, просто сдались в плен.
ЛАД написав:Если было у росс. войск всё настолько плохо, то смысл нам разрешать доставку топлива? Без топлива и снабжения они бы там и остались, а, скорее всего, просто сдались в плен.
степень насколько им было плохо - ваша додумка. Мной она не была определена. Есть отдельные факты в виде воспоминания очевидцев.
Известно что были переговоры и войска отвели. О чём были переговоры, если отвести войска можно было без них? Хотелось бы вашу и других форумчан версии услышать.
Высадкой десанта взять 3х млн Киев слишком мощное заявление. Это сколько надо было высадить, 50 тыс с бронетехникой + дополнительно службы ремонта, снабжения и прочее прочее. Не пешком же с Гостомеля на Киев идти? Это месяц надо было высаживаться. Кто б им дал. Весь смысл десанта в его молниеносности. Сутки максимум.
airmax78 написав:Бо якщо ми почнемо топити танкери в Чорному морі по закінченні війни - ми протягом декількох діб повністю втратимо підтримку Заходу. Це як мінімум.
нас изолируют как сев.корею.
Denik написав:Щодо торгівлі зерном з рашки у 2025 році - то експорт зерна буде мінімальний, бо його виробництво впаде через достатньо масову мобілізацію жителів російських сіл, які не мають жодної броні на відміну від жителів міст, таких як чиновників, працівників освіти, працівників ВПК та всяких силовиків тіпа поліції та ФСБ.
в современном с/х много людей не нужно, это не 1941
Марк Галеотти для The Spectator «Путинский северокорейский саммит был чистым театром». Космодром «Восточный» был не только подходящим фоном для переговоров Ким Чен Ына и Владимира Путина, но и передавал правильное ощущение высокотехнологичной угрозы и глобального охвата. После многих лет напряженных отношений Москва и Пхеньян хотели продемонстрировать новую близость. Путин, как и положено, был немногословен, но, тем не менее, выразил удовлетворение визитом Кима и сослался на давнюю дружбу Москвы с Пхеньяном. Раздувать событие пришлось пропагандистам. По государственному телевидению встреча была названа «важной вехой в мировой политике», а ученый из РУДН назвал двух лидеров «творцами, художниками», которые «теперь будут рисовать новый пейзаж отношений на Дальнем Востоке». И все же это скорее драматурги, чем художники, потому что это событие было срежиссировано для максимального эффекта. Российские дипломаты в Пекине, очевидно, держат китайцев в курсе переговоров, стремясь минимизировать напряженность на этом направлении. Действительно, не исключено, что в будущем Пекин, если он все же захочет усилить поддержку Москвы - за, несомненно, высокую цену, - может использовать Северную Корею для «отмывания» любых боеприпасов, которые он может предоставить.
Тем не менее, и для Путина, и для Кима это также возможность продемонстрировать, что они не полностью находятся в тени Си. Более того, аудитория – это Запад. И Северная Корея, и Россия находятся под санкциями и прекрасно понимают, что их враги очень хотели бы, чтобы их режимы пали. Когда Ким предложил Путину «поработать над 100-летним планом» построения прочных и длительных отношений между их странами для достижения «истинной международной справедливости», он подал сигнал к тому, что можно назвать «осью нелюбимых». В этом и заключается одна из ироний санкционных режимов, которые все чаще используются Западом в подобных ситуациях. Они, безусловно, оказывают влияние на деградацию государственного потенциала и перемалывают экономику стран-мишеней. Однако авторитарные режимы могут поглотить большую часть урона и получить извращенное пространство для маневра. Например, если Россия продаст оружие Северной Корее, это будет нарушением санкций ООН. Но поскольку Россия уверена в своем праве вето в Совете Безопасности и уже чувствует себя изгоем, это может ее не волновать. Есть предел тому, как далеко Путин захочет зайти в постели с Кимом. Он, скорее всего, не захочет предоставлять атомные подводные лодки и ракетные технологии, которые, несомненно, есть в списке покупок Северной Кореи. Точно так же, даже если оставить в стороне несомненные проблемы с контролем качества, Пхеньян может сделать не больше, чем помочь восполнить дефицит российских боеприпасов, пока они пытаются ввести в строй новые мощности. Тем не менее, для обоих мужчин это шанс утереть нос Западу и напомнить нам, что чем больше мы их изолируем, тем меньше ограничений они чувствуют.
Банку России придется выбирать между рублем и экономикой — Bloomberg
Нежелание властей РФ ужесточать ограничения по движению капитала оставляет Банку России мало возможностей для поддержи рубля и обуздания инфляции, кроме как, повышая ключевую ставку. Однако еще одно ее повышение может дорого обойтись российской экономике, которая все еще продолжает адаптироваться к санкциям и резкому увеличению оборонных расходов, пишет Bloomberg.
ЛАД написав:Если было у росс. войск всё настолько плохо, то смысл нам разрешать доставку топлива? Без топлива и снабжения они бы там и остались, а, скорее всего, просто сдались в плен.
степень насколько им было плохо - ваша додумка. Мной она не была определена. Есть отдельные факты в виде воспоминания очевидцев.
Известно что были переговоры и войска отвели. О чём были переговоры, если отвести войска можно было без них? Хотелось бы вашу и других форумчан версии услышать.
Вы написали:
По итогу военные рф ходили по хатам и просили еду. Имхо одна из причин зачем было стрелять по Ирпеню, чтобы не везти дешевые снаряды обратно. Технику тоже побросали бмп и другой хлам. Может поломанную, но скорее всего без топлива.
Я расцениваю это как оценку "степени насколько им было плохо".
О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня. А как любил говорить Ньютон: "Гипотез не измышляю". Тем более, что в данном случае это будут даже не гипотезы, а просто гадание на кофейной гуще.
Высадкой десанта взять 3х млн Киев слишком мощное заявление. Это сколько надо было высадить, 50 тыс с бронетехникой + дополнительно службы ремонта, снабжения и прочее прочее. Не пешком же с Гостомеля на Киев идти? Это месяц надо было высаживаться.
3-млн. город это не 3-млн армия. Уж не знаю, сколько из 3 млн. осталось через 1-2 дня. При наличии хорошего аэродрома (Гостомель) перебросить можно многое. В частности, и топливо.
P.s. Вы дописали пост:
Не пешком же с Гостомеля на Киев идти? Это месяц надо было высаживаться. Кто б им дал. Весь смысл десанта в его молниеносности. Сутки максимум.
Если Вы считаете, что "сутки максимум", а перебрасывать нужно месяц, то, по-вашему, десант вообще не имел смысла?
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«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — назвал срок возвращения депутат.