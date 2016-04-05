Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:41

Генерал Гурулев о проблемах и вранье.



Кратко доложу по ситуации на фронте без привязки к конкретным направлениям. Информация получена из первоисточников, систематизирована, сделаны следующие выводы.



Противник, конкретно напоровшись на наши силы в начале своего контрнаступа, поменял тактику боевых действий. Они больше не идут вперед большими силами, им очевидно запретили массово бросать тяжелую технику.



На сегодняшний день они перешли к тактике выдавливания, массированно применяют кассетные снаряды, наносят огневое поражение по опорным пунктам наших подразделений, штурмовым группам, у них много боеприпасов, они стараются выжечь абсолютно всё. Да, такая ситуация вынуждает наши войска отходить вглубь. Недалеко, но местами потеряли в глубину до 10 километров территории. Враг где-то занял наши позиции обороны, которые весьма качественно оборудованы нашими же руками.



После преломления линии обороны враги создали условия невозможности применения птуров нашими вертолетами, они за счет прогиба линии стали доступны ПЗРК противника. Эффективность работы наших вертолетов снизилась.



Враг научился работать и с нашими весьма грамотно сделанными минными полями. Они грамотно разминируют их, нанося огневое поражение артиллерией и применяя тралы.



Наша артиллерия повысила качество контрбатарейной борьбы. Есть результаты, но снова противник приспособляется. В основном все его орудия установлены в глубине на расстоянии, недоступном для нашей артиллерии. На самых «жарких» направлениях сосредоточили оценочно до двух артиллерийских бригад, это не считая артиллерии местных бригад. Мы много пожгли их буксируемой артиллерии, они перешли к применению САУ. Наши говорят о том, что поймать их очень сложно, практически невозможно, после второго пристрелочного выстрела они перемещаются, меняют позицию.



Беспилотия у них уйма и даже больше. Мы здесь тоже приспособились, крайние 2-3 недели эффективно стали их уничтожать. Хорошо против БПЛА работают ЗРК Вербы и Стрелы-10. Но беспилотников у хохлов тьма, применяют они и их с умом, вы видите эти атаки не только на фронте, но и в нашем глубоком тылу.



Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Мы терпим, приспосабливаемся, адаптируемся, побеждаем, положили уже очень много живой силы врага. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями. Победим мы в любом варианте, но Победу отдаляет от нас только одна наша серьёзная беда – враньё. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда.