ЛАД написав:Если Вы считаете, что "сутки максимум", а перебрасывать нужно месяц, то, по-вашему, десант вообще не имел смысла?
я не военный скажу то в чём уверен на 100% , чтобы они тогда не планировали план провалился. Значит в нём было слабое звено (возможно не одно). Имело ли смысл высаживать десант, если план изначально был корявый/нереалистичный? думаю нет. Его бы просто перебили.
ЛАД написав:3-млн. город это не 3-млн армия. У
3 подростка в ближнем бою могут забить любого супермена. Банально один лупит по яйцам, другой кирпичом по голове, третий монтировкой по ногам. Пространство для применения брони в городе ограничено. Артиллерия вообще бесполезна из за плотности застройки. Им светили только уличные бои. Вряд ли это входило в планы, или план был совсем обкуренный.
склоняюсь что ожидали бегство Зеленского и падение режима. Всерьез штурмовать Киев никто не собирался и ресурсов таких не было. Поэтому попросили на переговорах дать возможность уйти. Ничего другого в этой логике событий я не вижу.
Schmit написав:...j_DG87K2Rqg[/youtube] За перетин кордону - тюрма. За злочинну бездіяльність з підготовкою до війни - нікому нічого, Тарану - посаду посла; за розмінування і здачу величезних територій ворогу - нікому нічого, Баканову - почесне звільнення; за яйця і куртки Резніку - почесне звільнення, за "коллцентри" Тіщєнку - нічого, за виплати Шаурмі - нічого. У що країна перетворюється? Панове ЛАДи та інші, а хто це зробив?
Вы не читали о Сефтоне Делмере? Здесь, по-моему, как-то выкладывали ссылку. На всякий случай, напомню - "Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну" - https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/. Мне просто интересно, Вы работаете на какую-то аналогичную рашистскую контору или слушаете всё это как те немцы, которые слушали Делмера, наивно полагая, что слушают ""розсердженого патріота" – ..., який "батьківщину любить, Гітлера слухається"? Так же, как и Олешко и ещё несколько любимых Вами "блогеров". Почему-то эти "блогеры", вполне себе молодые и здоровые, предпочитают заниматься "разоблачениями" в тепле и уюте, а не в мокрых и холодных окопах вместе с freeze"ом, Успіхом, Banderlog"ом, sashaqbl и многими другими.
Напевно ті блогери до 2019 про щось вас та й попереджали, а після 2019 на щось звертали увагу, що вам було не цікаво. Зараз же вони говорять те саме, але вже іпсошніки і агенти кремля. Ні памяті, ні логіки. І на цьому фоні дивне питання "чому не в окопах?" А чому не в окопах вже безробітні Баканов, Рєзніков, хоч хтось з кварталу...? Оце такий вони приклад показують? Взагалі з зеленої команди є хтось в окопах (не просто форму нап'яв, а реально в окопах), чи щоб загинув, як Барна? Що нема? - соромно.
А хто в окопах з тих блогерів, які "попереджали і звертали увагу"? Олешко? Одесский "активист", который сейчас одел очки для облагораживания (не помню фамилию)? Вы всё время говорите о "95 квартале". А много ли других известных артистов сейчас в армии? Кроме тех, кто пошёл добровольцем чуть ли не в самом начале (отношусь к ним с глубоким уважением)?
А Вам не соромно? То, что Вы пропагандируете - чистая ИПСО. Об этом Вам писала уже и fler, с которой мы во многом расходимся.
ЛАД написав:После войны Вы вместе с этими блогерами будете рассказывать о вашем "неоценимом вкладе в победу"?
Дай Бог, щоб воно було, оте "після війни", бо з такими дєятєлями...
ЛАД написав:P.s. Разбирать болтовню пана Олешко даже не хочу. Вы себе представляете, что такое зрение -9? И Олешко как-то больше возмущается не тем, что Тищенко куда-то там ездит, а тем, что не выпускают за границу тех, кто бежит от армии.
Там взагалі то про поступове перетворення країни у Північну Корею. Але ж зрєніє... Нема у вас розуміння ситуації, причин і наслідків своїх дій як і у більшості насєлєнія, тому так и жили усі 30+ років, і надалі ми приречені на "успіх".
Уже писал Вам - если бы дело было в Сев. Корее (хотя бы приблизительно), то после даже одного такого видео, о пане Олешко или любом другом из Ваших любимчиков мы больше никогда не услышали бы. И, вероятно, о Вас тоже. М обратите внимание на то, что я сейчас выделил в своём посте.
На этом разговор заканчиваю. Если модераторы считают, что Ваши посты больше "соответствуют", чем мои, то как я могу с ними спорить.
ЛАД написав:Вы всё время говорите о "95 квартале". А много ли других известных артистов сейчас в армии? Кроме тех, кто пошёл добровольцем чуть ли не в самом начале (отношусь к ним с глубоким уважением)?
Кратко доложу по ситуации на фронте без привязки к конкретным направлениям. Информация получена из первоисточников, систематизирована, сделаны следующие выводы.
Противник, конкретно напоровшись на наши силы в начале своего контрнаступа, поменял тактику боевых действий. Они больше не идут вперед большими силами, им очевидно запретили массово бросать тяжелую технику.
На сегодняшний день они перешли к тактике выдавливания, массированно применяют кассетные снаряды, наносят огневое поражение по опорным пунктам наших подразделений, штурмовым группам, у них много боеприпасов, они стараются выжечь абсолютно всё. Да, такая ситуация вынуждает наши войска отходить вглубь. Недалеко, но местами потеряли в глубину до 10 километров территории. Враг где-то занял наши позиции обороны, которые весьма качественно оборудованы нашими же руками.
После преломления линии обороны враги создали условия невозможности применения птуров нашими вертолетами, они за счет прогиба линии стали доступны ПЗРК противника. Эффективность работы наших вертолетов снизилась.
Враг научился работать и с нашими весьма грамотно сделанными минными полями. Они грамотно разминируют их, нанося огневое поражение артиллерией и применяя тралы.
Наша артиллерия повысила качество контрбатарейной борьбы. Есть результаты, но снова противник приспособляется. В основном все его орудия установлены в глубине на расстоянии, недоступном для нашей артиллерии. На самых «жарких» направлениях сосредоточили оценочно до двух артиллерийских бригад, это не считая артиллерии местных бригад. Мы много пожгли их буксируемой артиллерии, они перешли к применению САУ. Наши говорят о том, что поймать их очень сложно, практически невозможно, после второго пристрелочного выстрела они перемещаются, меняют позицию.
Беспилотия у них уйма и даже больше. Мы здесь тоже приспособились, крайние 2-3 недели эффективно стали их уничтожать. Хорошо против БПЛА работают ЗРК Вербы и Стрелы-10. Но беспилотников у хохлов тьма, применяют они и их с умом, вы видите эти атаки не только на фронте, но и в нашем глубоком тылу.
Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Мы терпим, приспосабливаемся, адаптируемся, побеждаем, положили уже очень много живой силы врага. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями. Победим мы в любом варианте, но Победу отдаляет от нас только одна наша серьёзная беда – враньё. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда.
vitaliiangel написав:...... я не военный скажу то в чём уверен на 100% , чтобы они тогда не планировали план провалился. Значит в нём было слабое звено (возможно не одно). Имело ли смысл высаживать десант, если план изначально был корявый/нереалистичный? думаю нет. Его бы просто перебили.
Слабости бывают в любом плане. Тем более на войне. В Афгане удалось. Свержение Амина прошло быстро, хотя и с небольшими накладками, нарушившими, но не сломавшими план. В Чехословакии тоже. Ну а у нас план, действительно, провалился.
3 подростка в ближнем бою могут забить любого супермена. Банально один лупит по яйцам, другой кирпичом по голове, третий монтировкой по ногам.
Красиво излагаете. "по яйцам, кирпичом, монтировкой" - приятно читать. А даже не супермен не сообразит, что у него в руках автомат, и он может скосить не трёх, а гораздо больше, и даже не подростков ещё до того, как они приблизятся?
Пространство для применения брони в городе ограничено. Артиллерия вообще бесполезна из за плотности застройки. Им светили только уличные бои. Вряд ли это входило в планы, или план был совсем обкуренный. склоняюсь что ожидали бегство Зеленского и падение режима. Всерьез штурмовать Киев никто не собирался и ресурсов таких не было. Поэтому попросили на переговорах дать возможность уйти. Ничего другого в этой логике событий я не вижу.
План был, по-видимому, рассчитан на то, что в результате сильного и внезапного удара армия утратит управление, развалится и не окажет практически никакого сопротивления. Как, в общем, и произошло на юге. Да и на севере тоже - серьёзное сопротивление они встретили уже под Киевом.
Но основных целей агрессор не добился. Главное достижение первых дней - украинская армия не развалилась и сумела организовать сопротивление. Слава ВСУ!
ЛАД написав:А даже не супермен не сообразит, что у него в руках автомат, и он может скосить не трёх, а гораздо больше, и даже не подростков ещё до того, как они приблизятся.
то есть надо стрелять на поражение во всё что движется? пример был аллегорический. Я думал понятно что в лоб 3 подростка автоматчика бы не снимали. Надо каждую деталь объяснять. Спать они тоже будут в броне с автоматами? В ближнем бою уязвимость любой армии существенно возрастает. Невозможно прикрыть каждого солдата от кирпича летящего на голову. Каждый грузовик от ежа и коктейля молотова. Каждую шпалу жд каждый мост и т.д. Ради этого высаживался десант? сомнение. Остаюсь при мнении, что Киев окружать или брать штурмом армия рф не собиралась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 вер, 2023 17:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы всё время говорите о "95 квартале". А много ли других известных артистов сейчас в армии? Кроме тех, кто пошёл добровольцем чуть ли не в самом начале (отношусь к ним с глубоким уважением)?
........... "акторам" кабаре-95 ніхто не заважав іти добровольцями, щоб ви їх теж глибоко поважали
Мне, похоже, надо обязательно выделять нужные слова жирным шрифтом. Вы знали кого-то из перечисленных Вами? Может быть, Вы и знали. Но страна нет. А "95 квартал", "Океан Эльзы" и многих других знает вся страна и не только. Благодаря ТВ. Вот они и продолжают выступать, и ездить за границу, и могут оправдываться налогами, донатами и пр., как многие здесь на форуме. Почему не на фронте тот же Олешко, Стерненко, Притула, Schmit? К ним у Вас вопросов нет? Только к "95 кварталу"?