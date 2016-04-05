По итогу военные рф ходили по хатам и просили еду. Имхо одна из причин зачем было стрелять по Ирпеню, чтобы не везти дешевые снаряды обратно. Технику тоже побросали бмп и другой хлам. Может поломанную, но скорее всего без топлива.
Я расцениваю это как оценку "степени насколько им было плохо".
ИЧСХ, перед тем, как рашисты драпали из-под Чернигова, они также хаотично обстреливали Чернигов Так что, это не оценка - это факт поведения рашистов
ЛАД написав:А даже не супермен не сообразит, что у него в руках автомат, и он может скосить не трёх, а гораздо больше, и даже не подростков ещё до того, как они приблизятся.
то есть надо стрелять на поражение во всё что движется? пример был аллегорический. Я думал понятно что в лоб 3 подростка автоматчика бы не снимали. Надо каждую деталь объяснять. Спать они тоже будут в броне с автоматами? В ближнем бою уязвимость любой армии существенно возрастает. Невозможно прикрыть каждого солдата от кирпича летящего на голову. Каждый грузовик от ежа и коктейля молотова. Каждую шпалу жд каждый мост и т.д. Ради этого высаживался десант? сомнение. Остаюсь при мнении, что Киев окружать или брать штурмом армия рф не собиралась.
Вы себе представляете "захват Киева" как "взятие Берлина". Берлин 45-го не Киев 22-го. Берлин был готов к обороне, Киев нет. Спят солдаты таки с автоматами. Или Вы думаете, что их сдают в оружейную комнату? Какие ежи и коктейли Молотова в первый-второй день? Штурмовать Киев, конечно, не собирались. Собирались въехать в него, практически без боя прорваться к центру, арестовать (убить?) президента, правительство, Генштаб и объявить нового президента. Думаю, в общих чертах где-то так. Как было в Афгане, как делаются любые перевороты - натиск и скорость. Или Вы думаете, что десант в Гостомеле планировался для уничтожения "Мрії"?
vitaliiangel написав:Известно что были переговоры и войска отвели. О чём были переговоры, если отвести войска можно было без них? Хотелось бы вашу и других форумчан версии услышать.
Всё ИМХО Было нечто, похожее на переговоры. То есть, собрались и о чём-то поговорили Но о чём можно было говорить с Мединским ? Он же никогда ничего не решал. Он только умеет историю переписывать, да и то, под диктовку
И я бы не стал "жест доброй воли" рашистов как-то соединять с переговорами. Переговоры начались 29.03.2022, а драпать рашисты начали 30.03.2022. После того, как получили хорошей мз...ды
ЛАД написав:Или Вы думаете, что десант в Гостомеле планировался для уничтожения "Мрії"?
я вам уже ответил, десант был для взятия Киева без боя. С боем нужна была бы абсолютно другая подготовка, боевые задачи десант бы не решил.
vitaliiangel написав:Имело ли смысл высаживать десант, если план изначально был корявый/нереалистичный? думаю нет.
Я еще до войны говорил, что то количество по данным разведки которым РФ собирается напасть - это не тот масштаб. Звучали цифры в районе 200-400 тысяч. Это смешно. Это по 1 солдату на 100-200 человек населения. 50 тысяч направили на Киев, в котором проживает 1 млн призывного возраста - опять смешно и наивно.
Советская армия оперировала миллионами солдат, которые могли бы напасть на Украину. Но у Путина нет миллиона солдат и уже никогда не будет. Русских скоро чисто демографически останет 70 млн, большинство из которых пенсионеры.
Возможно успех в Крыму заставил его поверить, что можно спокойно захватывать территории профессиональной армией, но опыт США в Афганистане и Ираке показал, что без миллиона солдат даже в случае интервенции нужно сидеть на базах и ездить только конвоями, а в итоге все равно придется уходить.
ЛАД написав:Штурмовать Киев, конечно, не собирались. Собирались въехать в него, практически без боя прорваться к центру, арестовать (убить?) президента, правительство, Генштаб и объявить нового президента. Думаю, в общих чертах где-то так.
А то что ты описал, это разве не штурм ? Очень даже штурм города
Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровнем боевой подготовки или численностью.
Zebra написав:Но у Путина нет миллиона солдат и уже никогда не будет. Русских скоро чисто демографически останет 70 млн, большинство из которых пенсионеры.
Возможно успех в Крыму заставил его поверить, что можно спокойно захватывать территории профессиональной армией
Не возможно, а точно. Успех в Крыму в 2014, с 2019 года на высшие должности в СБУ внедрили своих агентов. Зеленский и компания сдали операцию по вагнеровцам Разминировали на юге Расформировали танковую бригаду на севере
Ну и как после этого не напасть на таких зайчиков
Zebra написав:но опыт США в Афганистане и Ираке показал, что без миллиона солдат даже в случае интервенции нужно сидеть на базах и ездить только конвоями, а в итоге все равно придется уходить.
ЛАД написав:Или Вы думаете, что десант в Гостомеле планировался для уничтожения "Мрії"?
я вам уже ответил, десант был для взятия Киева без боя. С боем нужна была бы абсолютно другая подготовка, боевые задачи десант бы не решил.
Простите, такого не увидел. Вы писали о штурме, о боях в городе. А десант был не для взятия Кива, а для взятия, условно, Банковой. Это было, в принципе, по силам десанту. И это было бы, возможно, равносильно не "взятию Киева", а "взятию Украины". Хотя бы временному. В результате потери управления войсками.
vitaliiangel написав:Имело ли смысл высаживать десант, если план изначально был корявый/нереалистичный? думаю нет.
Сложно судить о реалистичности нереализованного плана. Он, к счастью, был сорван на первом же этапе. Но я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 вер, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.