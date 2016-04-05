RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5053505450555056>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:51

трошки перемоги у стрічку (вітання нервовому somilitank)

СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який може працювати в шторм, стверджує Андрій Цаплієнко.
Експериментальний морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" у Чорному морі. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у спецслужбі у Telegram в п’ятницю, 15 вересня.
Letusrock
 
Повідомлень: 861
З нами з: 03.05.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:55

  ЛАД написав:я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:58

  ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.

Про це відомо буквально таке.
З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони.
Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
Прораб
 
Повідомлень: 866
З нами з: 02.03.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:59

  Letusrock написав:трошки перемоги у стрічку (вітання нервовому somilitank)

СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який може працювати в шторм, стверджує Андрій Цаплієнко.
Експериментальний морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" у Чорному морі. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у спецслужбі у Telegram в п’ятницю, 15 вересня.

Хорошо, если правда.
"Их" СМИ пишут:
«14 сентября около 16:30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум"», — сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля. Штатное артиллерийское вооружение «Самума» — одна 76-мм артустановка АК-176 и две 6-ствольных 30-мм АУ АК-630.

Ракетное вооружение — 2×4 пусковые установки ПКР «Москит» (8 ракет 3М80) и две ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет).

По итогам 2016 года «Самум» возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота.

По ударному потенциалу этому кораблю на ЧФ нет равных: по вооружению «Самум» соответствует эскадренному миноносцу, но по габаритам остается в классе МРК.

https://www.fontanka.ru/2023/09/14/72708551/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:02

  Прораб написав:
  ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.

Про це відомо буквально таке.
З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони.
Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.

На переговори впливала оперативна обстановка на фронті. Захід побачив кучу дохлих русачків, відчув смак російської крові і зупинив переговори, почалися поставки західної зброї, хаймерси з'явилися вже на початку літа 2022.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12280
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:02

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.

Согласен.
Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая.
Уже приводил пример Афгана.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Долярчку на 24 хв. як збивати дрони силою думки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32275
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1531 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:05

  ЛАД написав:Хорошо, если правда.
"Их" СМИ пишут:

да, да, fontanka.ru - правдивый источник :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8402
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:08

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.

Согласен.
Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая.
Уже приводил пример Афгана.

на Востоке власть это некий правитель чьи полномочия не оспариваются, на Западе это Конституция и десятки государственных институций, не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки, ну сбежали чивокуня с азировым и что? назначили других. Голову Рады тоже сменили. Делов то. Фамилия президента огромного влияния на политикум у нас не имеет. Потому что касса не у него.

Вот если бы пуйло сбежало последствия были бы непредсказуемы, скорее всего развал рф, так как каждый чиновник бы захотел сохранить своё кресло а преемника до сих пор нет. Все думали что пригожин но нет, не прошел кастинг.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 вер, 2023 18:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:14

  Прораб написав:
  ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.

Про це відомо буквально таке.
З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони.
Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.

В принципе, были сообщения о "предварительных договорённостях" (и какие-то "утечки" о них) и о том, что делегации разъехались для "уточнения позиций" и "переговоры будут продолжены". И всё. На этом всё закончилось.
Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5053505450555056>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 125257
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 503281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9474)
15.09.2023 18:15
Ринок ОВДП (5135)
15.09.2023 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.