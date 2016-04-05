трошки перемоги у стрічку (вітання нервовому somilitank)
СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який може працювати в шторм, стверджує Андрій Цаплієнко. Експериментальний морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" у Чорному морі. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у спецслужбі у Telegram в п’ятницю, 15 вересня.
ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке. З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони. Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
Letusrock написав:трошки перемоги у стрічку (вітання нервовому somilitank)
СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який може працювати в шторм, стверджує Андрій Цаплієнко. Експериментальний морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" у Чорному морі. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у спецслужбі у Telegram в п’ятницю, 15 вересня.
Хорошо, если правда. "Их" СМИ пишут:
«14 сентября около 16:30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум"», — сказано в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля. Штатное артиллерийское вооружение «Самума» — одна 76-мм артустановка АК-176 и две 6-ствольных 30-мм АУ АК-630.
Ракетное вооружение — 2×4 пусковые установки ПКР «Москит» (8 ракет 3М80) и две ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет).
По итогам 2016 года «Самум» возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота.
По ударному потенциалу этому кораблю на ЧФ нет равных: по вооружению «Самум» соответствует эскадренному миноносцу, но по габаритам остается в классе МРК.
ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке. З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони. Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
На переговори впливала оперативна обстановка на фронті. Захід побачив кучу дохлих русачків, відчув смак російської крові і зупинив переговори, почалися поставки західної зброї, хаймерси з'явилися вже на початку літа 2022.
ЛАД написав:я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.
Согласен. Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая. Уже приводил пример Афгана.
на Востоке власть это некий правитель чьи полномочия не оспариваются, на Западе это Конституция и десятки государственных институций, не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки, ну сбежали чивокуня с азировым и что? назначили других. Голову Рады тоже сменили. Делов то. Фамилия президента огромного влияния на политикум у нас не имеет. Потому что касса не у него.
Вот если бы пуйло сбежало последствия были бы непредсказуемы, скорее всего развал рф, так как каждый чиновник бы захотел сохранить своё кресло а преемника до сих пор нет. Все думали что пригожин но нет, не прошел кастинг.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 вер, 2023 18:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке. З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони. Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
В принципе, были сообщения о "предварительных договорённостях" (и какие-то "утечки" о них) и о том, что делегации разъехались для "уточнения позиций" и "переговоры будут продолжены". И всё. На этом всё закончилось. Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.