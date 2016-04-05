vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.
Ещё раз, для тех, кто в бронепоезде
"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022
Не пытайся привязать драпание к переговорам. Драпали, потому что, получили мз....ды