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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5053505450555056
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:16

  ЛАД написав:Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:22

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.

Ещё раз, для тех, кто в бронепоезде
"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022

Не пытайся привязать драпание к переговорам. Драпали, потому что, получили мз....ды
pesikot
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  #<1 ... 5053505450555056
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